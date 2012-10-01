Полиция опрашивает участников конфликта, в котором ранен журналист

Журналист питерского интернет-издания "Фонтанка" Кирилл Панченко получил ножевые ранения в результате нападения. Инцидент произошел на станции метро "Парк культуры". Журналист был госпитализирован, нападавшие задержаны

Полицейские опрашивают участников конфликта в московском метро, в результате которого ранен петербургский журналист. Они были приглашены в отдел полиции для дачи объяснений и выяснения причин случившегося.

"В воскресенье вечером на станции метро "Парк культуры" журналист выяснял отношения с двумя другими участниками конфликта, все закончилось потасовкой, которая была пресечена сотрудниками полиции. В отдел полиции были доставлены журналист и еще три человека для выяснения обстоятельств случившегося", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве 1 октября.

"По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - отметил представитель столичного главка МВД.

Пострадавшим является Кирилл Панченко, работающий в петербургском интернет-издании "Фонтанка". Как рассказала агентству коллега Панченко, журналист вступился за девушек, к которым приставали несколько молодых людей. Петербуржец сделал мужчинам замечание, после чего получил сзади удар по голове.

Коллега журналиста также сообщила, что один из мужчин достал нож и попытался ударить Панченко, но попал только в руку. После этого журналист сцепился с нападавшими, все они упали и скатились по эскалатору.

После этого оппоненты петербуржца уехали на метро, а сам он обратился в полицию. Правоохранительные органы задержали молодых людей на станции "Ботанический сад" и доставили в отдел полиции на метрополитене.

Позднее Панченко заявил, что другие участники конфликта угрожали ему и обещали, что при выходе с участка его будут ждать их друзья. Однако сотрудник пресс-службы полиции не подтвердил эту информацию. Он сообщил агентству, что Панченко и его оппоненты находятся в разных кабинетах, и ему никто не угрожает.