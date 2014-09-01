В метро раздают подарки школьникам

В День знаний в столичном метро раздают подарки школьникам

В столичном метрополитене школьников поздравляют с Днем знаний. На 50 станциях ученикам раздают 4 тысячи подарков. У турникетов детей встречают с цветами и флажками. В честь праздника также выпустили 500 тысяч праздничных билетов.

Акция проходит на 50 станциях, расположенных неподалеку от школ и общепринятых мест празднования Дня знаний. В число "счастливых" станций вошли "Проспект Мира", "Театральная", "Тверская", "Сокол", "Полянка". Что касается праздничных билетов, то их можно приобрести во всех кассах метрополитена.

"Мы поздравляем наших маленьких пассажиров с 1 сентября и желаем им счастливого учебного года. В этот день мы хотим разделить их радость и успех, пожелать им знаний и стараний в течение всего года", - рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" первый заместитель начальника Московского метрополитена Юрий Дегтярев.

Сергей Собянин поздравил московских школьников с Днем знаний

Напомним, что 1 сентября в школы столицы пошли более 93 тысяч детей. В городе открылись восемь новых учебных заведений. Самое крупное заведение появилось на Мичуринском проспекте: эта школа рассчитана на 900 мест. Все здания оборудованы лифтами, пандусами и тактильными указателями, так что в них вместе со всеми смогут учиться дети с ограниченными возможностями.

В школах прошли торжественные линейки. Десять школ из-за отсутствия собственных дворов попросили на время проведения мероприятия перекрыть расположенные рядом участки дороги.

В столичных школах проходят торжественные линейки ко Дню знаний

Первый урок в московских школах будет посвящен Первой мировой войне. Проведут занятия почетные граждане, представители органов власти и местного самоуправления, а также участники боевых действий.

В некоторых школах вместо занятия, посвященного Первой мировой, проведут урок на тему "Моя малая Родина". Ребята узнают об архитектурных сооружениях нашей страны, ее необычных памятниках и парках.

Сотрудники метрополитена впервые за свою историю раздают пассажирам подарки. Однако этот опыт не станет единственным. На День города москвичи также получат приятные сувениры от сотрудников подземки.