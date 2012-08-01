В московском метро начал курсировать новый именной поезд

ИТАР-ТАСС

Сегодня, 1 августа, в первый рейс по московскому метро отправился новый именной поезд, посвященный 175-летию российских железных дорог. Уникальный состав был подготовлен ко Дню железнодорожника, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

Состав оформлен в фирменные цвета поездов "РЖД", а внутри вагонов висят плакаты с фотографиями и историческими зарисовками о железнодорожном транспорте в России. Среди экспонатов архивные фото, редкие документы, а также современные разработки.

В день пуска именной поезд проследовал от станции «Выставочная» до станции «Международная», а после был отправлен на Кольцевую линию, где и будет курсировать в дальнейшем.

Новый поезд станет вторым именным составом московского метро, который посвящен железнодорожной тематике: в 2006 году на Сокольнической линии был запущен состав «Красная стрела» в честь юбилея одноименного поезда.