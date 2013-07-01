Новой Москве исполнился один год

Микрорайон на территории Новой Москвы. Фото: ИТАР-ТАСС

Ровно год назад, 1 июля 2012 года, новые территории были официально включены в состав Москвы. Столица расширилась на юго-запад до границ с Калужской областью. Всего к Москве присоединили 21 муниципальное образование, в том числе городские округа Троицк и Щербинку. Что изменилось в Новой Москве за прошедший год, и что планируется в ближайшем будущем – в материале M24.ru.

В сентябре 2012 года завершился конкурс на лучшую архитектурную концепцию развития новых территорий. По мнению международного жюри, лучшее проектное решение представила французская команда Antoine Grumbach et Associes. Компания оценила затраты на развитие Московской агломерации в 7,5 триллиона рублей.

В октябре того же года власти Москвы и Подмосковья обсудили разработку схем территориального планирования и развития транспортной системы двух регионов. Было запланировано построить 226 километров пригородных железнодорожных путей, что позволит сократить интервал движения в часы пик до 3 минут и увеличить пассажиропоток до 60 процентов.

Разработка территориального планирования двух регионов должна быть закончена до конца 2014 года. Это позволит определить, к каким территориям будут относиться детские сады, школы и другие объекты социальной сферы. Кроме того, будет выработана единая градостроительная политика и определены основные транспортные коридоры.

Новую Москву условно поделят на три пояса. В ближнем проведут частичную урбанизацию, в среднем поясе предполагается строительство новых комплексов и социальных объектов, третий пояс — рекреационный, он будет предназначен для туристических и природных объектов. Также специалисты приступили к созданию цифровой карты для Новой Москвы. Она должна объединить геологические, гидрогеологические, кадастровые, инженерные и другие сведения о землях.

Транспорт

Станцию метро "Румянцево" возводят около 1500 человек

В сентябре 2012 года стало известно, что в присоединенных появится метро. Сокольническую линию было решено продлить на 7,6 километров от Румянцево до деревни Саларьево, которая входит в Новомосковский административный округ. Таким образом, в Новой Москве появятся три станции метро "Тропарево", "Румянцево" и "Саларьево".

Появление метро в Новомосковском округе улучшит транспортное обслуживание поселений Московский, Мосрентген и Сосенское. А также частично поможет жителям Солнцево, Ново-Переделкино и Тропарево-Никулино.

Кроме того сообщалось, что на крупных дорогах Новой Москвы власти обязательно будут предусматривать коридоры шириной до 60 метров для скоростного общественного транспорта. Это не только должно обеспечить хорошую доступность территории, высокую транспортную проходимость, но и будет стимулировать экономическое развитие города.

Практически все финалисты конкурсов по развитию новых территорий столицы предлагали отдавать приоритет экологическому общественному транспорту — скоростному трамваю. Наземный общественный транспорт на присоединенных к столице территориях было предложено, также как и в Москве, оборудовать бесплатным Wi-Fi.

Строительство

На территории Новой Москвы создадут 12 точек роста

Генплан развития столицы с учетом присоединенных территорий должен быть разработан не позднее 2014 года. В Новой Москве не будут строить спальные кварталы. Здесь планируется реализовать комплексную застройку с новыми рабочими местами, социальными объектами и строительством жилья. Особое внимание будет уделено сохранению зеленых зон, которые занимают практически половину всей присоединенной территории.

Всего с начала года в Новой Москве было построено почти 500 тысяч квадратных метров жилья. По плану 2013 года, на присоединенных к Москве участках введут в строй 1,1 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Кроме того, за тот же период было построено порядка 300 тысяч квадратных метров нежилых помещений. А в долгосрочных планах - строительство на присоединенных территориях 100 миллионов квадратных метров недвижимости.

На территории Новой Москвы, в Южном Бутово, в начале 2014 года построят малоэтажный микрорайон "Бутовские аллеи". Всего в микрорайоне предполагается строительство 29 трехэтажных монолитно-кирпичных домов. На территории микрорайона появятся магазины, детский сад, кафе, автостоянки и детские площадки.

"Москва в цифрах": развитие новых территорий Москвы

Кроме того, в Троицком и Новомосковском административных округах запланировано строительство новых очистных сооружений, где будет применяться технология удаления биогенных элементов и дополнительное обеззараживание. Очистные сооружения будут размещены на небольшой территории благодаря блочно-модульной компоновке.

Рядом с аэропортом Внуково планируется строительство крупного аэрополиса площадью полтора миллиона квадратных метров. Кроме того, в районе железнодорожного транспортного узла Бекасово появится крупный логистический центр, строительство которого будет вестись совместно с французскими инвесторами, а в поселке Коммунарка построят деловой центр для органов государственной власти, площадь которого составит три миллиона квадратных метров.



По прогнозам департамента развития новых территорий, реализация строительных инвестиционных проектов в Новой Москве уже в этом году поможет увеличить количество рабочих мест на 35 тысяч. А всего на застройку Новой Москвы в этом году власти собираются потратить порядка 10 миллиардов рублей.

Дороги

Развитие транспорта в Новой Москве

Элементы транспортного каркаса Новой Москвы были определены в ноябре 2012 года. Среди них строительство станций метрополитена, формирование транспортной связки Солнцево - Видное - Бутово, транспортное обеспечение инновационного центра "Сколково". В 2013 году началось строительство шести автомобильных дорог второй категории, которые свяжут все основные автомобильные магистрали в Троицком и Новомосковском округах.

Во второй половине 2013 года начнется реконструкция Калужского шоссе, которое связывает город Троицк с Москвой. Калужское шоссе расширят до 10 полос. Открытый конкурс на проектные работы по реконструкции участка Калужского шоссе от 20-го до 29-го километра был объявлен департаментом строительства Москвы в декабре 2012 года. Подрядчику необходимо будет разработать проект транспортной развязки в районе поселка Газопровод, включающей в себя левоповортные съезды, разнонаправленную эстакаду в поселок и городской транспортный тоннель по направлению Калужского шоссе у поселка. Возле строящейся станции метро "Румянцево" Сокольнической линии появится транспортно-пересадочный узел.

В марте 2013 года компании, инвестирующие в объекты Новой Москвы, приступили к формированию городского Дорожного фонда. Средства Дорожного фонда, который формирует инвесторы, могут значительно ускорить развитие дорожной инфраструктуры на присоединенных территориях, поскольку они вкладываются в конкретные объекты: участки новых дорог и развязки.

Кроме того, городские власти намерены реконструировать четыре трассы в Новой Москве. Так, двухполосные дороги, образующие поперечные связки между Минским, Киевским, Калужским и Боровским шоссе, должны быть расширены до четырех полос.

Власть



В октябре 2012 года в структуре департамента информационных технологий было создано новое управление по реализации государственной программы Москвы "Информационный город", которое в том числе должно было заниматься развитием информационных технологий и связи на присоединенных территориях.

В конце прошлого года стало известно, что Кремль окончательно отказался от идеи переезда чиновников на присоединенные территории, посчитав проект слишком дорогим. Кроме того, власти пришли к выводу, что размещение госструктур в Новой Москве приведет к еще большим пробкам в столице. При этом власти Москвы предложили зарубежным дипломатам выбирать участки для строительства на присоединенных территориях дипмиссий и резиденций.

В октябре 2012 года заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что в ближайшее время будет создано бюро "Новая Москва", основной задачей которого станет развитие новых территорий.

Культура и отдых

"Москва в цифрах": Парки в Новой Москве

У присоединенных к Москве территорий должен появится свой герб. Новые территории будет олицетворять рассеченный на две части щит. По словам главного герольдмейстера столицы Олег Кузнецов, с созданием герба торопиться не будут, поскольку он создается "на века".

31 октября 2013 года Московская область передала департаменту культурного наследия Москвы 175 объектов культурного наследия, расположенных на присоединенных к столице территориях. Из переданных объектов 17 являются памятниками федерального значения, 31 объект относится к категории памятника регионального значения, а остальные 127 - выявленные объекты культурного наследия.

В течение 20 лет в Новой Москве планируется обустроить 45 парков и зон отдыха. Кроме того, в ближайшие пять лет около поселения Воскресенское появится парк реконструкции исторических событий. В парке планируется построить крепости, дома в архитектурных стилях прежних веков, сделать насыпи, вырыть траншеи и окопы. Парк займет площадь 150 гектаров. Там будет оборудовано все необходимое - парковка, кафе, туалеты, раздевалки и прочее.

Департамент культуры разработал программу модернизации объектов культуры ТиНАО, которая призвана поднять уровень учреждений культуры на присоединенных территориях до уровня городских. Создана Центральная библиотечная сеть ТиНАО, которая объединила все библиотеки новых территорий.

Первые три обновленные библиотеки были открыты 27 мая к Общероссийскому Дню библиотек. Кроме того, запускается проект по использованию библиомобилей – передвижных библиотек, которые позволят сделать обслуживание доступным для жителей отдаленных населенных пунктов. Для поддержки творческих проектов общественно-значимых мероприятий на территории округов в 2013 году выделено 11,5 миллиона рублей.

Григорий Медведев