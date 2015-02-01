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01 февраля 2015, 09:25

Как изменились тарифы на проезд в общественном транспорте

метро общественный транспорт тарифы наземный транспорт проезд

С 1 февраля изменились тарифы на проезд в общественном транспорте


Стоимость единых безлимитных билетов на 30 дней снизилась на 15%, а цена единых безлимитных билетов на 90 дней сократилась на 10%.

Так, безлимитный проездной на 30 дней подешевел с 2 тысяч 350 рублей до 2 тысяч, а на 90 дней - с 5 тысяч 550 рублей до 5 тысяч. Цена одной поездки в метро по билету на 60 поездок выросла на 1 рубль 67 копеек до 23,3 рублей.

Стоимость проезда в наземном транспорте повысилась на 83 копейки и составляет теперь 14 рублей 2 копейки. Цена поездки по карте "Тройка" выросла на 7,1% и составляет 30 рублей в метро и 29 рублей в наземном транспорте. Билеты на одну и две поездки подорожали до 50 и 100 рублей соответственно.

Цена безлимитных билетов на сутки, трое и семь суток остались без изменений.

Новые тарифы на проезд в транспорте

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Ранее M24.ru сообщало, что с 1 февраля некоторые проездные билеты приобретут новые функции: студенты смогут ездить в пригородных автобусах по льготным проездным на наземный транспорт. Стоимость студенческих проездных ТАТ не изменится и останется на уровне 230 рублей.

Водители наземного транспорта начнут продавать билеты не на 4, а на 3 поездки. Стоить они будут 100 рублей.

Кроме того, в метро в феврале появится специальный проездной для льготного проезда групп. Он будет действовать во время каникул и различных массовых мероприятий.

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