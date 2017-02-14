Трое жителей Приамурья погибли от жидкости с метанолом

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Трое жителей Приамурья скончались, выпив спиртосодержащей жидкости с метанолом, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

По данным правоохранителей, 11 февраля этого года в Сковородинскую больницу в состоянии комы были доставлены двое мужчин 1973 и 1967 года рождения, которые через непродолжительное время скончались. Кроме того, в этот же день в квартире одного из домов того же города пункта было обнаружено тело женщины 1991 года рождения.

У СК есть сведения, что все трое накануне совместно распивали спиртные напитки, в том числе спиртосодержащую жидкость с содержанием метанола.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".