Рабочий погиб из-за отравления метаном на стройке в Москве

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Один рабочий погиб, а другой попал в реанимацию после отравления метаном на стройке в столице, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источник в экстренных службах.

В понедельник, 6 июля, на стройплощадке, расположенной по адресу: улица Клары Цеткин, дом 33 рабочий забрался в канализационный колодец, где ему стало плохо, после чего он сорвался вниз.

На помощь ему отправился коллега, состояние которого также резко ухудшилось. В итоге первый рабочий, на вид 35 лет, скончался. Второй был госпитализирован в реанимацию с отравлением метаном.

Ранее двое рабочих в столице погибли от удара током при демонтаже рекламного щита рядом с проводами. До этого в результате обрушения строительных лесов на улице Удальцова пострадали несколько человек, трое были спасены.