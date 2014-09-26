"Живая библиотека": о чем рассказала цыганка и преподаватель стриптиза

Фото: M24.ru/Игорь Иванко

Девушка в ярком платке и длинной юбке экспрессивно размахивает руками, ее окружают внимательно слушающие люди. “Скажите, а как у вас свадьбы проходят?”, - интересуется одна из девушек. Девушка в платке улыбается и отвечает на вопрос. Это цыганка. Рядом с ней свои истории рассказывают приемная мама, преподавательница стрип-пластики и еще несколько человек.

В летней школе парка искусств МУЗЕОН проходит “Живая библиотека”. Мероприятие, пришедшее в Россию из Дании пять лет назад. Идея встречи в том, что в роли книг выступают живые люди, которым есть что рассказать, и к которым, как правило, общество испытывает немало стереотипов. “Книгу” можно арендовать на полчаса и задавать ей любые, даже самые смелые вопросы. Правда, вернуть “книгу” нужно в том же моральном и психологическом состоянии, в котором вы ее взяли.

Очередь за живыми историями занимают молодые пары, шумные подружки, бабушка с внучкой, одинокая девушка, кудрявый парень с подругой. У каждого читателя свой номер. “Библиотекари” периодически выкрикивают: “Кто девятый номер? А семнадцатый? Пойдемте к кришнаиту”. Слушать одну “книгу” одновременно может только шесть человек. Сами "книги" оказываются удивительно общительными, и готовыми спокойно и подробно ответить, кажется, на самый дурацкий вопрос.

С живыми книгами пообщалась и корреспондент M24ru. Свои истории рассказали преподаватель стриптиза, цыганка, бывший наркоман и мама приемного ребенка.

Цыганка: "Я веду блог о наших обычаях, праздниках и культуре"

"На мне сейчас платок и длинная юбка, в жизни я, конечно, так не хожу, а сейчас выпендриваюсь (смеется). Цыгане так не одеваются, хотя соблюдают свою внутреннюю моду.

Один раз моей дочери в детском саду мальчик сказал, что все цыгане грязные, необразованные и плохие. В ответ на это она сказала “тьфу”, а он пожаловался воспитательнице, что моя дочь в него плюнула. Меня вызывали к заведующей в детский сад. Я знаю, что мой ребенок такого не сделает, а цыгане часто говорят “тьфу”, когда им что-то не нравится. Я попросила увидеть родителей мальчика, но заведующая испугалась и замяла этот вопрос.

Бывает очень неприятно, когда ты идешь, например, в цыганской дубленке или юбке, а в метро все от тебя отворачиваются, отходят, и ты не понимаешь, что произошло. Как-то раз ехала в метро, никого не трогала, ко мне подсел пьяный мужчина и начал совать руку в лицо: “Ну скажи, скажи, что у меня будет?” Я ответила ему: “Ой, милый, что будет, что будет. Смерть у тебя будет. Один раз”(смеется).

Никаких особенных способностей у цыган нет. Просто есть люди, которые зарабатывают тем, что гадают. Когда мне хотелось кушать, я тоже занималась гаданием. Вообще по образованию я журналист. Но наступил 2008 год, кризис. Я без работы, муж без работы. Я пошла танцевать на улицу.

По поводу того, как себя оградить от якобы опасного воздействия цыган, скажу одно: в нашей коммуналке раньше жил бывший зэк, не цыган. И он постоянно что-то тырил и как-то набил морду моему мужу. Вот как от него оградиться?

В какой-то момент я завела блог в ЖЖ и не планировала рассказывать о культуре цыган, но из-за того, что выбрала ник “цыганка Лили”, на блог начались крестовые походы, сотни людей стали писать гадости про цыган. Кто-то наоборот интересовался, задавал вопросы. Я поняла, что превращение блога в образовательный проект по сути неизбежно и стала писать об обычаях, праздниках, культуре.

В Москве есть очень странная фишка: высшее образование в основном получают девушки, а не юноши. Юноша занят делом, он зарабатывает деньги на свадьбу. На хорошую цыганскую свадьбу нужно много денег: всех накормить, напоить, пригласить музыкантов. А девушка в это время более-менее свободна, и чтобы она не тратила время впустую, поступает в институт”.

Преподаватель стриптиза: "Ни один танец не влияет на женщину так положительно"

“То, что многие стриптизерши занимаются проституцией, - не стереотип, так и есть. Все это, конечно, нелегально. В маленьких городах это не так распространено, а московские клубы рассчитаны на зарабатывание денег. В клубах есть крейзи-меню. Мужчина, особенно пьяный мужчина, всегда хочет продолжения, и за это он может заплатить хорошие деньги. Можно посадить стриптизершу к себе за стол на полчаса, можно снять танцоршу на увольнение и увезти ее с собой и так далее. Не хочу говорить, что абсолютно все девочки занимаются проституцией, но 80-85 процентов точно. Причем с одним клиентам девушка может согласиться на интим, а другому отказать.

Я не танцую стриптиз, а преподаю. Люди, которые приходят заниматься стриптизом в школу, и девочки, которые танцуют стриптиз в клубах, – две совершенно разные категории. Те, кто занимаются в школе, не идут танцевать у шеста. Те, кто хотят заниматься стриптизом, сразу идут в клуб. Почти все клубы набирают танцовщиц, которые вообще не умеют танцевать, в каждом клубе есть хореограф.

До преподавания в школе я работала постановщиком танцев в клубе. Я перекрестилась кучу раз: женский коллектив - это крысятник, где все друг друга жрут. Подставляют, могут воткнуть незастегнутые булавки в одежду друг другу, грызутся за клиентов, за то, кого из них выберут на увольнение. Часто во время выступления одной девочки другая ходит по залу и собирает ее чаевые.

Попасть в стриптиз несложно. Ни рост, ни комплекция не важны, конечно, если ты не совсем кубышка. Каждый приходит по своей причине: кто-то зарабатывает на операцию родителям или оплачивает учебу. Самое удивительное, что девушки сидят в стриптизе до последнего. Я помню танцовщицу, которой было за 30, и она растила двоих детей. По мне выбор заработка есть всегда, и это не единственный путь.

Я думаю, люди должны понимать, что осуждать тех, кто работает даже с интимом, не стоит. Это их дело. И это тяжело на самом деле. Девочки танцуют по шесть часов без перерыва. От работы на каблуках почти у всех варикоз.

Я работала и постановщиком мужских стриптиз-номеров. У нас есть большие клубы, которые ставят хорошие номера, но их немного – 4-5 в Москве. Там тоже есть крейзи-меню и мальчики на увольнение. По большей части в стрип-клубы идут самовлюбленные мужчины, но с ними все равно проще.



Cтриптиз меня интересует исключительно с преподавательской точки зрения. Я перепробовала разные танцевальные направления. Раньше преподавала детские танцы – это была школа выживания. Если ты поработаешь с детьми, потом тебе не страшно ничего. Когда занялась стрип-пластикой, поняла, что так положительно на женщину не влияет ни один танец. Ты становишься пластичней, уверенней в себе, раскрываешься.

Меня стриптиз интересует исключительно с преподавательской точки зрения. Моя мама относится к работе положительно, я ничего не скрываю. Мое окружение видит разницу между артистом и преподавателем. Правда, много не совсем адекватных людей пишут мне в соцсетях, когда видят фото полуголой девушки у шеста. Некоторые пытаются заказать у меня стриптиз. Если меня называют стриптизершей, я начинаю очень эмоционально реагировать”.

Приемная мама: "Некоторые приемные родители имитируют беременность"

“Мне 31 год, моей дочке два года. Мы стали семьей, когда ей было 8 месяцев. Я уже взрослая женщина, и мне хотелось детей. Это был тот вариант, который мне близок, и я им воспользовалась. Я живу в Москве и удочерила ребенка здесь же, в доме ребенка. Такого, что я почувствовала, что этот ребенок – мой, не было. Все было очень спокойно. Я могу сказать, что любовь к дочери во мне формировалась. С одной стороны, я поняла что она моя, с другой – сейчас я люблю ее иначе, чем когда удочерила.

Я знаю, многих отпугивает то, что у ребенка может быть плохая наследственность, но некоторые вещи про ее родителей я знаю: возраст, статус, имена и то, что в их семье есть двое старших детей. У меня восточная девочка, ее родители – киргизы. Из-за материального положения им пришлось отказаться от ребенка. Что касается генов, то в случае когда ты рожаешь ребенка сам, ты тоже ни от чего не застрахован. Если выяснятся какие то особенности, это в любом случае мой ребенок, будем решать проблемы.

Я обязательно расскажу дочери, что я не биологическая мама. Если она захочет узнать свои корни, я не буду этому препятствовать и помогу ей в этом.

Родители очень хорошо приняли мою дочку. Бывает, некоторые скрывают факт усыновления от родных, имитируют беременность. Я самого начала знала, что такого не будет. Но раньше я не находила в себе сил рассказывать об этом малознакомым людям. Cейчас я уже говорю правду и стараюсь быть готовой отвечать на вопросы из серии: “А у тебя не получилось родить?”. Одному такому человеку я сказала, что это то же самое, если бы вы говорили любой маме: “А ты залетела, и тебя отговорили делать аборт?” Такой же некорректный и бестактный вопрос.

Такие вопросы меня не обижают. Скорее, смущают. Особенно, когда это происходит в присутствии дочки. Я всегда думаю, что надо ответить так, чтобы она не почувствовала, что меня это задевает. Реакция дескать “ты такая молодец” смущает очень сильно. Кто-то считает, что я совершила акт героизма. Я могу сказать, что это было абсолютно эгоистичное женское желание – стать мамой.

Конечно, все дети могут выводить из себя. И тут уже неважно, каким образом у тебя в семье появился ребенок. Иногда, когда она засыпает вечером, я думаю, хорошо, что она уже спит и я могу чуть-чуть передохнуть.



Я нечасто общаюсь с другими приемными родителями, хотя зарегистрирована на всяких мамских форумах. У меня есть коллега, которая усыновила мальчика почти такого же возраста, как моя дочь. Я учитель биологии, сейчас даю частные уроки. В основном, у меня друзья из университета, я закончила биофак МГУ, из школы, ну и по интересам вне науки.

О том, что я не рожала своего ребенка, вспоминаю очень редко. Например, когда меня спрашивают в поликлинике, кормлю ли я грудью. А так у меня абсолютно это не сидит в голове”.

Экс-наркозависимый: "Помню, как брал в долг пельмени в магазине"

“Врач прописал мне обезболивающий препарат с небольшим наркотическим воздействием, в какой-то момент в ближайшей аптеке его не стало. Я пошел в Первую аптеку на Лубянке, где находился тогда известный на весь город черный рынок лекарственных и наркотических препаратов. Там оказались мелкие наркодилеры, грамотные люди, которые поняли, что у меня наступила ломка, и предложили наркотик вместо лекарства: действовало отлично.

То, чем я думал в тот момент, меня просто удивляет. Через год с небольшим я осознал, в каком я положении. Я понял, что принимаю наркотики и мне бы перестать их принимать, но я не могу. Я употреблял то, что называют ханка. Ничего более остроумного, чем пережить ломку под винтом, я не придумал. Этот наркотик создает иллюзию, что все не очень серьезно, и от него можно легко отказаться. Эпизодически я ловил себя в состоянии: “Опаньки, я опять начинаю врать всем, включая самого себя, и пора тормозить”. Но прекращать это совсем я не собирался, меня все устраивало. Начинал я очень молодым человеком, и сказать, что наркотики изменили мой образ жизни нельзя. Не изменили – создали. Этот образ жизни меня устраивал.

Так продолжалось, пока мы с такой же женой не узнали, что у нас будет ребенок. Мы срывались, но в какое-то время стало ясно, что образ жизни людей с ребенком не соответствует образу жизни пары наркоманов. Я помню, как ко мне приходили знакомые, предлагали что-то употребить, меня трясло, я смотрел на все жадными глазами и убеждал себя, что наркотик - это враг. Чтобы начать строить другой образ жизни, надо очень много сил. Тут одной волей не обойдешься.

Тяжелым было время, когда толком работать не получается – все время надо превозмогать серьезное недомогание, на лекарства денег не хватает, на еду тоже. При этом есть ребенок, которого нужно кормить. Я ходил в ближайший магазин и просил в долг пачку пельменей.

Тяжело переживать постсимуляторную депрессию. У меня она затянулась лет на пять. Сейчас есть много врачей, которые помогают эту депрессию преодолеть.

Я не обращался ни к каким врачам, мы с женой их боялись. Во-первых, у нас были товарищи, которые лечились, и получалась ерунда. Во вторых, очень пугало то, что нас поставили бы на учет у нарколога.

У меня есть знакомые, которые тоже преодолели зависимость. С моей женой все сложно: вне наркотиков мы оказались очень разными людьми с разными интересами и разошлись. В конечном итоге ей тоже удалось преодолеть зависимость, но далось намного тяжелее. Среди знакомых жены тоже были те, кто родил ребенка и бросил, среди мужиков я вспоминал и вспомнил только одного.

Сейчас я работаю массажистом. Моей дочери почти 15, мы уже говорили на тему наркотиков. Я не объясняю ей, что это вредно, а рассказываю, как это действует, и что потом будет. У нее совсем плохие гены, и она все понимает”.

