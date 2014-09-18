В рамках "Ночи музыки" в 155 музыкальных школах пройдут открытые уроки

Фото: m24.ru

В рамках "Ночи музыки", которая пройдет в столице 4 октября, в 155 музыкальных школах проведут открытые уроки для всех желающих, сообщила в интервью телеканалу "Москва 24" куратор проекта Екатерина Калачикова.

"Можно будет прийти и попробовать себя в роли музыканта, освоить азы игры на музыкальных инструментах. Кроме того, мы собираемся провести массу экскурсий, которые дадут представление о том, как вообще функционирует образовательное музыкальное учреждение", - отметила Калачикова.

Она также рассказала, что в прошлом году "Ночь музыки" была сконцентрирована в поле классической музыки, и практически все залы были переполнены.

"В этом году мы решили расширить направление, мы хотим сделать упор на джаз. Поэтому в программе будет огромное количество молодых джазовых музыкантов, которые присылали нам заявки", - сказала куратор проекта.

Кроме того, она добавила, что скорее всего большой популярностью будет пользоваться концерт Большого симфонического оркестра под управлением Владимира Федосеева, который пройдет на площадке Московской государственной консерватории.

"У нас принципиальная позиция, и все наши центральные события бесплатные. Однако в благотворительных целях мы собираемся сделать платными несколько первых рядов", - уточнила Калачикова

С полным списком мероприятий можно ознакомиться здесь.

Отметим, что вторая по счету "Ночь музыки" пройдет в Москве 4 октября. С 12.00 до поздней ночи на 250 площадках планируются выступления музыкантов. Бесплатные концерты пройдут как в центре, так и на окраинах столицы. Так, выступления артистов организуют в Доме музыки, Московской консерватории, Филармонии, а также в школах, домах культуры, библиотеках, театрах и музеях. Кроме того, концерты пройдут в торговых центрах, на пешеходных зонах и даже в общественном транспорте, сообщили организаторы.

Всего в акции примут участие 155 школ искусств, 42 дома культуры, 39 библиотек. В программе значатся выступления камерного оркестра Musica Viva, фортепианного дуэта Антон Батагов-Полина Осетинская, скрипачки Алены Баевой.

По словам руководителя департамента культуры Москвы Сергея Капкова, в этом году в акции примут участие не только исполнители классики и джаза, но и представители современных музыкальных направлений.

Напомним, в 2013 году участники "Ночи музыки" выступали на 150 площадках по всей столице. В акции приняли участие не только концертные залы и культурные центры, но и также музыкальные школы. Музыка звучала даже в отдаленных от центра районах - в Выхине, Ясеневе и Текстильщиках.