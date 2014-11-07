Форма поиска по сайту

07 ноября 2014, 18:53

События

Про звук: как сделать музыку из топора

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Саунд-дизайнер и композитор Василий Филатов расскажет в понедельник, 10 ноября, о музыкальных продакшнах "на коленке" и о том, к чему это приводит. Василий Филатов — саунд-дизайнер, звукорежиссер, композитор, преподаватель Moscow Film School и продюсер SoundDesigner.PRO. Как создать музыку из подручных средств? Филатов продемонстрирует нестандартные техники на примере собственных проектов. Мероприятие пройдет в лектории проекта Main in Main.

Прямая трансляция с мероприятия будет доступна на сайте проекта "Москва онлайн" online.m24.ru, начало в 19:00.

  • Когда: 10 ноября
  • Кто: Василий Филатов
  • Что: обучит мастерить музыку
  • Кому смотреть: любителям хендмейда и DIY

