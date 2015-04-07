Форма поиска по сайту

07 апреля 2015, 16:34

События

8 апреля в Москве отметят Международный день цыган

Цыганский флаг. Фото: icmos.ru

8 апреля в столице отметят Международный день цыган. В честь этого пройдет церемония спуска в воду Москвы-реки траурных венков, посвященная памяти цыган, погибших во Второй мировой войне.

Мероприятие начнется в 12 часов дня на Берсеневской набережной, 20/2, возле Театра эстрады. Панихиду проведет протоирей Всеволод Чаплин.

В церемонии также примут участие народный артист СССР Николай Сличенко, председатель регионального совета общероссийской общественной организации "Федеральная национально-культурная автономия российских цыган" Надежда Деметер, а также представители власти и деятели культуры.

8 апреля для цыган всего мира – это день памяти жертв фашизма, день памяти более полумиллиона цыган, убитых в Освенциме, Треблинке, Бухенвальде, Дахау, Маутхаузене, Равенсбрюке и других концлагерях. В столице в этот день проходят митинги, круглые столы и пресс-конференции, на которых обсуждаются проблемы цыган России.

Отметим, что в 14.00 в Московском Доме национальностей, который расположен по адресу: улица Новая Басманная, 4 строение 1 состоится круглый стол.

8 апреля во всем мире отмечается как Международный день цыган. В этот день в 1971 году в Лондоне состоялся I Всемирный конгресс, на котором был создан Международный союз цыган (InternationalRomaniUnion).

Сейчас IRU объединяет цыганские общественные организации 42 стран.

