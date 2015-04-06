Помню и требую: какие мероприятия пройдут в Москве в память о Геноциде армян

Фото: Союз Армян России/vk.com/sar.genocide

24 апреля 2015 года в большинстве стран мира отметят траурную годовщину – Столетие Геноцида армян в Османской империи. Это первый геноцид двадцатого века. Тогда было уничтожено более 1,5 миллиона человек. Еще полмиллиона армян вынужденно расселились по всему миру, спасаясь от гибели.

Геноцид армян признали парламенты более 40 государств, среди которых Россия, и такие международные организации, как Совет Европы, Европарламент, Комиссия ООН по предотвращению и дискриминации и защите меньшинств.

В защиту армянского народа тогда выступили и представители русской интеллигенции, в числе которых писатели Максим Горький, Евгений Евтушенко, Валерий Брюсов, Юрий Веселовский и другие.

Первая международная реакция на насилие была выражена в совместном заявлении России, Франции и Великобритании в мае 1915 года. Тогда зверства против армянского народа были определены как "новые преступления против человечества и цивилизации".

Армянская диаспора во всем мире организовала программу мероприятий, посвященных столетию Геноцида. Основные из них пройдут в Ереване, участие в них 24 апреля примет Владимир Путин. Ряд мероприятий, посвященных столетию Геноцида, организует и Союз армян в России. Подробнее о регистрации на мероприятия и пригласительных билетах можно узнать на сайте Союза армян России.

Научные конференции

8 апреля в институте всеобщей истории РАН на Ленинском проспекте пройдет международная научно-практическая конференция на тему: "Геноцид в истории XX века".

17 апреля в Президент-отеле проведут круглый стол на тему: "Преступление без срока давности: к столетию Геноцида армян в Османской империи". Проводится это мероприятие совместно с Общественной палатой РФ и Институтом стран СНГ.

Концерты и театральные постановки

11 апреля в Большом концертном зале "Космос" на Проспекте мира состоится вечер "Ераз им еркир", что в переводе с армянского значит "Страна моих грез". Там можно будет послушать и посмотреть армянские национально-патриотические песни и танцы.

19 апреля Московский Армянский театр покажет спектакль "Суд идет!" Это документальная драма по пьесе Перча Зейтунцяна на основе Берлинского судебного архива 1921 года.

В спектакле примут участие знаменитые российские актеры, среди которых Алексей Пертенко, Юрий Назаров, Армен Джигарханян, Алексей Шейнин, Александр Голобородько, Александр Коршунов, Дмитрий Харатьян, Сергей Сазонтьев (видеокадры), Ольга Кабо, Александр Семчев, Даниил Спиваковский, Дмитрий Дибров, Евгений Воскресенский, Мухтар Гусенгаджиев, Ивар Калныныш, Александр Тютин, Григор Гярдушян и другие.

21 апреля в Театральном Центре имени В.В. Высоцкого состоится спектакль Московского армянского театра "Луйс Мари. Ода к радости". Это история о судьбе маленькой девочки, потерявшей всех своих родных во время Геноцида, но, несмотря на горе, продолжавшей жить.

Спектакль является победителем VII Международного Театрального Фестиваля "Золотой Витязь" (Серебряный диплом), лауреатом VI фестиваля-конкурса национальных театров "Москва-город мира", дипломант московского Детского Рождественского фестиваля "ТаганОК", лауреат фестиваля "Одна нация — одна культура", прошедшего в Ереване, а также получил медаль Министерства Диаспоры Республики Армения имени Уильяма Сарояна.

23 апреля в Большом зале консерватории можно будет посмотреть концерт Вячеслава Артемова "Реквием". Это произведение композитор закончил его в 1988 году. Именно тогда в армянском городе Спитак произошло страшное землетрясение. Реквием передавали по Всесоюзному радио. Отметим, что до этого по советскому радио никогда не передавали религиозные произведения, даже Реквиемы Моцарта и Верди.

Сыграет реквием Российский национального оркестр, чьим художественным руководителем и главным дирижером является Михаил Плетнев. Дирижировать оркестром в этот вечер оркестром будет дирижировать художественный руководитель и главный дирижер Государственного филармонического оркестра Армении Эдуард Топчян.

В программки концерта вложат DVD с документальным фильмом 2014 года, снятым на основе документов, найденных немецким журналистом в секретных архивах Германии.

Выставки и литературные вечера

С 20 по 30 апреля прямо в фойе здания Государственной думы и Совета Федерации можно будет посмотреть выставку экспозиции фотоматериалов, отражающих тему геноцида.

Литературный вечер, посвященный геноциду, пройдет 20 апреля в Центральном Доме Литераторов.

Кроме того, 22 апреля открывается самый большой армянский музей за пределами Армении. Заработает музей на территории кафедрального собора Армянской апостольской церкви. Он займет пять залов, где можно будет познакомиться с культурой, историей, национальной одеждой и обычаям армянского народа.

На выставке появятся интерактивные экспозиции, посвященные армянской музыке, быту в разных эпохах, поэзии и культуре. Кроме того, в музее можно будет пролистать книгу "Первый геноцид XX века". Изображения страниц будут отображаться на большом экране, что позволит представить масштаб совершенного геноцида против армянского народа.

Еще одна интерактивная экспозиция – экран с глобусом. Нажав на любую точку мира, можно будет узнать, сколько на этой территории проживает представителей армянской диаспоры

Вечер памяти

22 апреля в Колонном зале Дома Союзов состоится вечер памяти под названием "Мир без геноцида". В первой части мероприятия состоится общественно-политический форум с участием руководства Российской Федерации и правительства Москвы, лидеров общественных объединений, национальной культуры и интеллигенции, а также с участием молодежи. Всего мероприятие посетят 1200 человек.

Во второй части вечера состоится концерт классической музыки с участием мировых оперных исполнителей.

Кино о Геноциде и трансляции

С 15 по 30 апреля все желающие посмотреть фильмы, отражающие тему Геноцида армян, смогут сделать это в кинотеатре Ролан. Всю неделю там будут транслировать кино о геноциде армянских, российских и зарубежных режиссеров.

Кроме того, 19 апреля по федеральным и региональным телеканалам покажут художественные и документальные фильмы, посвященные 100-летию Геноцида армян. Среди них картина "Майрик". Это кино о семье армян, которая, спасаясь от геноцида, приезжает в Марсель.

23 апреля в 17.00 на территории храмового комплекса Армянской Апостольской церкви покажут прямую трансляцию Канонизации жертв Геноцида армян 1915 года.

24 апреля

24 апреля в 12.00 в музее Кафедрального собора Армянской апостольской церкви пройдет Хвалебный молебен. В 13.00 откроют мемориал, посвященный столетию геноцида. К памятнику возложат венки. В 14.00 на территории комплекса пройдет концерт.

Кроме того, 24 апреля Союз армян России проведет в Москве общегородской митинг. Точное время и место его проведения будет известно 17 апреля. Планируется провести митинг у посольства Турции в Москве. Сейчас проходит регистрация участников.

Добавим, в рамках "Недели памяти" в московских школах пройдут "Уроки памяти", в которых детям расскажут о Геноциде армян.

Символ и девиз Геноцида армян

"Помню и требую" - так звучит девиз армян всего мира к 100-летию Геноцида. По словам руководителя аппарата президента Армении и координатора мероприятий, посвященных годовщине, Вигена Саркисяна, такой девиз выбран не просто так. "Произнося эти слова, каждый армянин вспомнит историю своей семьи, пережитую нами трагедию и то требование, которое мы видим в этом контексте", - сказал он.

А вот символом выбрана незабудка. В этимологии названия цветка в разных языках заложен один смысл: "Не забывай", "Помни".

Фото: Союз Армян России/vk.com/sar.genocide

Каждый из пяти лепестков символизирует одну из частей света, куда расселялись армяне, бежавшие от смерти. Черная сердцевина цветка – это память о геноциде, желтый символизирует солнечный свет, дающий силы жить и творить. Светло-сиреневый, которым окрашены лучи внутри цветка, символизирует участие в признании и осуждении геноцида, а лиловый цвет лежит в основе армянского самосознания: он присутствует в элементах одеяния священнослужителей Армянской апостольской церкви.