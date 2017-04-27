Директор московского Tele2 избран в руководство Ассоциации менеджеров

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 и ведущее деловое объединение России Ассоциация менеджеров сообщили об избрании директора макрорегиона "Москва" Tele2 Игоря Жижикина на пост председателя комитета по московскому бизнесу организации.

Игорь Жижикин. Фото: Tele2

Комитет по московскому бизнесу, основанный в марте 2017 года, стал пятнадцатой по счету профессиональной единицей Ассоциации менеджеров. Он создан в ответ на стремление деловой организации находить и распространять лучшие управленческие практики. Это позволит Ассоциации выработать единые подходы к ведению бизнеса в Москве и Московской области.

Столичный регион имеет ряд отличительных особенностей по сравнению с остальными субъектами РФ. Ведение бизнеса в Москве осложнено факторами, требующими консолидации столичной бизнес-среды. Ассоциация менеджеров решила уделять особое внимание развитию стратегически важного региона, создав профильный комитет.

"Как известно, Москва – мегаполис, отличающийся особым ритмом, высокой концентрацией крупного бизнеса и интенсивной конкурентной средой. Комитеты Ассоциации менеджеров – ее основная "боевая единица", а их председатели – люди, которые вносят существенный вклад в развитие отрасли и профессии. Мы приветствуем избранного председателя. Игорь Жижикин – авторитетный управленец на московском рынке, а возглавляемый им филиал продемонстрировал высокие результаты: бурное развитие Tele2 на высококонкурентном телекоммуникационном рынке Москвы свидетельствует о правильности избранной стратегии и грамотном руководстве. Мы уверены, что профессиональный и управленческий опыт Игоря будет способствовать эффективности Ассоциации и принесет ей неоценимую пользу", – отметил исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.

"Избрание Игоря Жижикина в качестве председателя московского комитета Ассоциации не только свидетельствует о высоком уровне доверия к нему лично, но и демонстрирует признание профессиональным сообществом компании Tele2 и ее деятельности в Москве. Каждый бизнес стремится к успешному развитию, а профессиональные объединения способствуют этому. Мы рады внести свой вклад в работу таких авторитетных деловых организаций, как Ассоциация менеджеров, и я уверен, что руководство Игоря будет эффективно для всего столичного бизнес-сообщества так же, как и для московского Tele2", – добавил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

"Свое избрание в качестве председателя комитета я связываю в первую очередь с доверием управленческого сообщества к работе и стратегии Tele2 в Московском регионе. Нашей команде действительно удалось реализовать сложный проект по выходу на высококонкурентный рынок и за полтора года продемонстрировать достойные результаты. Уверен, что общие усилия членов нового комитета смогут существенно повысить инвестиционную привлекательность Московского региона как на российском, так и на международном уровне и принесут ощутимую пользу бизнес-сообществу столицы", – подытожил директор макрорегиона "Москва" Tele2 Игорь Жижикин.