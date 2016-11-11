Слова из прошлого: известные персоны прочтут вслух дневники людей XX века

Как мысли и чувства людей из прошлого века повлияли на современных людей?
Дата: 11 ноября
Место: Центральная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова
Начало: 20:00
Ради чего идти: послушать, как известные литераторы, журналисты, а также художники, режиссеры и музыканты читают фрагменты из дневников. Временные рамки довольно широкие – здесь и свидетели событий Октябрьской революции 1917 года, и крушения политической союзной системы. Участники обещают поделиться своими соображениями, насколько ценны эти записи для российской истории.
Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Подробности о встрече можно получить на сайте "Прожито".
Смотрите прямую трансляцию читки совестких дневников на портале Москва онлайн 11 ноября в 20:00.