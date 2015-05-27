Мемориальную доску Леониду Филатову откроют к 70-летию актера

Фото: ТАСС/ Олег Булдаков

Мемориальную доску на доме, где жил Леонид Филатов, установят в Москве в 2016 году. Об этом M24.ru сообщил художественный руководитель "Филатов-феста" Влад Маленко. В следующем году будет отмечаться 70-летие актера и поэта.

"Нам очень помог Николай Губенко, который, будучи депутатом Мосгордумы, донес нашу бумагу до нужных людей. Мы собрали подписи очень многих известных деятелей культуры, – пояснил он. – К 2016 году хороший архитектор или скульптор под нашим чутким руководством и с благословением Нины Шацкой – вдовы Филатова – все это исполнит".

По словам Маленко, мемориальная доска появится по адресу Краснохолмская набережная, дом 1/15.

Худрук "Филатов-феста" добавил, что цель фестиваля – популяризация творческого наследия Филатова и поиск талантливых молодых поэтов и драматургов по всей России.

Леонид Филатов – советский и российский актер театра и кино, режиссёр, поэт, писатель, публицист, телеведущий родился 24 декабря 1946 года в Казани. После окончания школы он переехал в Москву, где окончил Щукинское училище и стал актером театра на Таганке.

1990 году снял по собственному сценарию фильм "Сукины дети", вел программу "Чтобы помнили" с 1993 года до последних дней, опубликовал книги "Про Федота-стрельца, молодого удальца", "Любовь к трем апельсинам", "Большая любовь Робин Гуда" и многие другие. В 1995 году получил звание Народного артиста РФ. Филатов является лауреатом Государственной премии РФ в области кино и телевидения и премии "Триумф".

Отметим, в следующем году должны также установить мемориальную доску Владимиру Высоцкому на здании роддома, в котором он родился. Высоцкий родился в московском роддоме №8 Дзержинского района на улице Третья Мещанская. В то время роддом располагался в историческом здании Старо-Екатерининской больницы.