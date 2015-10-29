В Москве вспомнят жертв политических репрессий

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Акция "Возвращение имен" пройдет сегодня в Москве. У Соловецкого камня буду вспоминать жертв политических репрессий.

С 10 утра до 10 вечера, сменяя друг друга, там будут читать имена людей, расстрелянных в Москве в годы советского террора. Имя, фамилия, возраст, профессия, дата расстрела – тысячи имен прозвучат в этот день над Лубянской площадью. Из года в год люди приходят, чтобы вспомнить своих погибших родных и близких и просто незнакомых безвинно расстрелянных.

Акция, которую проводит общественная организация "Мемориал", состоится уже в 9-й раз накануне Дня памяти жертв политических репрессий. Имена звучат 12 часов без остановки, но, по словам организаторов, еще не дошли и до середины списка. За годы террора только в Москве было расстреляно более 40 тысяч человек.

На сайте акции в течение всего дня будет идти прямая трансляция с Лубянской площади

Кроме того, сегодня от Лубянской площади будут отходить экскурсии "Топография террора. Лубянка и окрестности", подготовленные в рамках проекта "Москва. Места памяти". Записаться на экскурсии можно здесь.