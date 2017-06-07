Робот появился в единой справочной правительства Москвы

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В единой справочной службе правительства Москвы появился робот, умеющий распознавать человеческую речь и вести диалог, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Пока виртуальный оператор отвечает на вопросы о плановом отключении горячей воды и режиме работы центров госуслуг "Мои документы". При этом сам вопрос должен быть четко сформулирован. Например, "где находится МФЦ района Южное Бутово?" или "график отключения горячей воды по адресу… ".

Робот может подсказать, где именно находится нужный центр "Мои документы", когда он открыт и даже как до него добраться. Если абонент назовет адрес своего дома или ближайшую станцию метро, виртуальный оператор расскажет, как в центр можно добраться на общественном транспорте или сколько времени понадобится, чтобы пройти маршрут пешком.

Позже задачи робота расширится. Он будет отвечать на вопросы о готовности документов, оформленных в центре госуслуг, а также на большой объем вопросов справочного характера.

Если вопрос не входит в его компетенцию, робот соединит жителя с сотрудником горячей линии. Но запрос он все равно обработает, и на его мониторе появится информация, которую виртуальный помощник смог найти в своей базе данных. Таким образом, сотрудник контакт-центра будет подготовлен к разговору с жителем.

Робот говорит женским голосом, так как согласно отечественным исследованиям, люди лучше воспринимают именно женский синтезированный голос. Понимает устройство отдельные слова и сложные предложения. Свое произношение он совершенствует за счет абонентов.

Он анализирует ударение и интонацию в словах позвонивших, и если замечает, что произносит их не так, как большинство абонентов, сообщает об этом администратору системы. Тот уже принимает решение о доработке речевой модели.

На сегодняшний день робот работает в пилотном режиме и обслуживает пять процентов трафика. Это 25 тысяч вызовов в месяц. Работает виртуальный оператор так же как и его реальные коллеги в справочной службе мэрии города – круглосуточно и без выходных. Поговорить с ним можно, позвонив по номеру 8 (495) 777-77-77.