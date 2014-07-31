Реконструкция Гребного канала в Крылатском завершена - Собянин

Сергей Собянин посетил реконструированный Гребной канал в Крылатском

Реконструкция Гребного канала в Крылатском успешно завершена, Москва готова к проведению Чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет с 6 по 11 августа. Об этом в четверг, 31 июля, сообщил Сергей Собянин во время осмотра Гребного канала.

"Гребной канал всегда был гордостью Москвы, но с 80-х годов пришел в достаточно непрезентабельный вид. Поэтому за последние три года мы провели коренную реконструкцию", - отметил мэр.

Реконструкция канала проходила в два этапа. На первом этапе в 2011/12 годах были построены: финишная вышка, соответствующая требованиям Международной федерации каноэ (ICF), эллинги (сооружения для хранения и обслуживания лодок) с большей площадью хранения, раздевалками, душевыми кабинами и блоком административных помещений.

Кроме того, появились два соединительных канала на отметках 600 и 1100 метров от линии финиша, установлены монорельс для съемки и новое информационное табло, а также реконструирована газовая котельная.

Второй этап реконструкции проходил в 2014 году. Так, построены новые дистанционные домики, общежитие на 100 мест, гостиница, ангар для хранения катеров, снесена старая стартовая вышка для академической гребли и построены три новых дистанционных вышки. В ходе реконструкции были восстановлены 6 теннисных кортов и телевизионная дорога, выполнено благоустройство территории.

Как реконструируют Гребной канал в Крылатском

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ в Москве XLI Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет на Гребном канале в Крылатском с 6 по 11 августа 2014 года. Мировое первенство станет крупнейшим спортивным мероприятием, проводимым в столице в 2014 году. Планируется, что на ЧМ приедут более 1,5 тысяч участников из 75 стран мира: 950 спортсменов (в том числе 130 спортсменов с инвалидностью), 474 представителей команд, 80 судей, 30 иностранных гостей. XLI Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет на Гребном канале в Крылатском с 6 по 11 августа 2014 года. Мировое первенство станет крупнейшим спортивным мероприятием, проводимым в столице в 2014 году. Планируется, что на ЧМ приедут более 1,5 тысяч участников из 75 стран мира: 950 спортсменов (в том числе 130 спортсменов с инвалидностью), 474 представителей команд, 80 судей, 30 иностранных гостей. Соревнования пройдут в 12 олимпийских и 17 неолимпийских видах программы. Программа для участников с инвалидностью включает 12 дисциплин параканоэ.





Собянин отметил, что реконструированный Гребной канал не имеет аналогов в России и за рубежом.

При этом развитие спортивного комплекса в Крылатском не завершится. По словам мэра Москвы, здесь появится новый бассейн как для занятий плаванием, так и для тренировок спортсменов-гребцов. Кроме того, будет построен детский бассейн, зал сухого плавания, тренажерный и спортивный залы.

Фото: stori.mos.ru

Как отметил мэр, Гребной канал является основным центром водного спорта Москвы и России. После завершения Чемпионата мира он будет использовать максимально активно.

В августе и сентябре здесь пройдут: Чемпионат Москвы по гребле на байдарках и каноэ; первенство России по триатлону; открытые соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек "Крылатская волна", посвященные Дню города; первенство Москвы по академической гребле среди спортсменов до 18 лет.