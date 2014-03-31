На фестивале "Московская весна" покажут жизнь шести эпох - Собянин

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На фестивале "Московская весна" посетителям покажут атмосферу различных эпох московской жизни - начиная с 1920-х годов до наших дней. Об этом, отвечая на вопросы читателей газеты "Комсомольская правда", рассказал Сергей Собянин.

Он отметил, что на десятках площадок будут показаны шесть периодов российской истории - Серебряный век, НЭП, индустриализация, Великая Отечественная война, оттепель и перестройка.

"На фестивальных площадках будет установлены автоматы с газировкой и многие другие детали городской жизни, милые сердцу многих москвичей", - сообщил мэр Москвы.

Он подчеркнул, что в современной Москве торговых автоматов стало намного больше, чем пять лет назад.

Фестиваль "Московская весна" пройдет в столице с 1 по 11 мая.

Сергей Собянин также рассказал о ситуации с наружной рекламой в городе, организации пешеходных зон, реставрации исторических памятников и планах по закупке новых вагонов для московского метро.