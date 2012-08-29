Уволен первый зампредседателя Москомархитектуры Олег Рыбин

Олег Рыбин. Фото: mka.mos.ru

Сергей Собянин освободил от должности первого зампредседателя столичного комитета по архитектуре и градостроительству Олега Рыбина.

"Олег Рыбин освобожден от замещаемой должности первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы и уволен с государственной гражданской службы города по собственной инициативе", - заявили в мэрии.

Ранее чиновник был назначен исполняющим обязанности руководителя Москомархитектуры, после того, как занимавший пост председателя комитета Александр Кузьмин 12 июля подал в отставку.

Рыбин до назначения исполняющим обязанности главного архитектора был первым заместителем Кузьмина. А до прихода в московскую мэрию шесть лет занимал пост главного архитектора Нижегородской области.

Напомним, в августе главным архитектором Москвы был назначен 35-летний Сергей Кузнецов - руководящий партнер архитектурного объединения "Speech Чобан/Кузнецов".

Кроме того, от должности по собственной инициативе освобожден и замруководителя департамента имущества столицы Валерий Ануприенко, сообщает РИА Новости.