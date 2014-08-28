В Москве завершена реставрация усадьбы Суворовых – Собянин

28 августа мэр Сергей Собянин вместе с главой МИД Сергеем Лавровым осмотрели отреставрированную усадьбу Суворовых на Малой Никитской улице. Особняк, принадлежавший знаменитому русскому полководцу, ремонтировался в 2013-2014 годах. Мэр отметил, что реставрацию провели на высоком профессиональном уровне, максимально восстановив исторический облик здания.

Усадьба Суворова находится в ведении главного управления дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД, и Министерство иностранных дел было заказчиком ремонтных работ. Восстановлением постройки по проекту бюро "АрКо" занималось ОАО "Спецреставрация". В прошлом году реставраторы вернули прежний облик хозяйственному флигелю постройки, а с января 2014 года занимались ремонтом главного дома.

В усадьбе отремонтировали фундамент, полы, стены, карнизы и кровлю, чердачные перекрытия и пожарные лестницы. На фасадах здания восстановили существовавшие там ранее, но утраченные декоративные элементы и белокаменный цоколь. Интерьеры также изменились: отреставрированы старинные люстры, лепные украшения и росписи потолков, настенные узоры, паркет и напольная плитка, система каминов. Также в постройке заменили электрику и сантехнику, установили охранно-пожарную сигнализацию и кондиционеры. Сейчас продолжается реставрация западного и восточного флигелей усадьбы, эти работы завершатся в конце 2014 года. Затем усадьбу планируют использовать для представительских целей.

Посетив усадьбу, Сергей Собянин поблагодарил МИД за внимательное и бережное отношение к архитектурным памятникам столицы.

"Министерство иностранных дел является одним из самых крупных и очень ответственным балансодержателем памятников архитектуры, – отметил мэр. – И хотелось бы поблагодарить МИД за работу по реставрации, которую оно проводит. С помощью специалистов ГлавУпДК каждый год восстанавливается целый ряд уникальных памятников архитектуры. Сегодня городу возвращается еще один уникальный памятник, дом Суворовых". По словам Собянина, безликому зданию вернули великолепие из прошлых веков.

Фото: департамент культурного наследия города Москвы

Во время посещения усадьбы Сергей Собянин вручил Сергею Лаврову благодарность Правительства Москвы.

Глава МИД, в свою очередь, подчеркнул, что удовлетворен тем, как развивается сотрудничество по сохранению и возвращению москвичам исторических памятников между ГлавУпДК МИД и Правительством Москвы, включая департамент культурного наследия. "Сегодня мы принимаем на 95 процентов завершенные реставрационные работы, – сказал Лавров. – Особняк воссоздан в том виде, в котором он и должен был быть в Москве".

Кроме того, министр рассказал, что МИД вместе с правительством Москвы активно участвует в программе, предполагающей открытие исторических московских зданий для доступа горожан и туристов. Это касается и особняков, которые занимают иностранные дипломатические представительства.





Фото: департамент культурного наследия города Москвы

Усадьба Суворовых Особняк под номером 13 на Малой Никитской улице приобрел в 1768 году Василий Суворов, отец фельдмаршала Александра Васильевича Суворова-Рымникского. Сам полководец получил усадьбу в наследство в 1776 году и владел ею до 1800 года. Незадолго до смерти Суворов передал имение своей жене Варваре Ивановне. Особняк под номером 13 на Малой Никитской улице приобрел в 1768 году Василий Суворов, отец фельдмаршала Александра Васильевича Суворова-Рымникского. Сам полководец получил усадьбу в наследство в 1776 году и владел ею до 1800 года. Незадолго до смерти Суворов передал имение своей жене Варваре Ивановне. Усадьба, пострадавшая при пожаре 1812 года, в XIX столетии несколько раз ремонтировалась. Главный дом был в последний раз перестроен на рубеже XIX-XX столетий архитектором Василием Залесским. Также к архитектурному комплексу относятся три флигеля и ограда с воротами.



Усадьба Суворовых – не единственный объект культурного наследия, который находится в ведении МИД России. Министерству также принадлежат особняк Саввы Морозова на Спиридоновке, дом Игумнова на Большой Якиманке, особняк Державина на Кропоткинской и другие здания. На обследование, сохранение и реставрацию памятников архитектуры МИД ежегодно выделяет до 1 миллиарда рублей.

Фото: департамент культурного наследия города Москвы

По итогам проведенного правительством Москвы в 2013 году конкурса "Московская реставрация" главное управление дипломатического корпуса получило награды за реставрацию трех городских усадеб и трех объектов гражданской архитектуры. До конца 2018 года управление планирует отреставрировать и приспособить для современного использования более 20 архитектурных памятников.

Как уже сообщало издание M24.ru, в 2014 году в столице планировалось отреставрировать 300 объектов культурного наследия. К 26 августа отреставрированы 47 зданий. В их числе 15 знаковых объектов архитектуры. Наиболее известные постройки, которым вернули исторический облик:

Дом Куракина на Новой Басманной;

здание бывшего Центросоюза архитектора Ле Корбюзье на Мясницкой;

церковь святого Климента на Пятницкой;

колокольня в Рогожской слободе на улице Рогожский поселок;

Никольская Единоверческая Церковь на улице Рогожский поселок;

Ярославский вокзал и площадь около него;

усадьбы Кусково.

В 157 зданиях уже ведутся ремонтные работы, еще 104 постройки готовят к реставрации.

Предполагается, что общий объем инвестиций, как бюджетных, так и полученных из других источников, составит около 18 миллиардов рублей, причем 7,7 миллиардов составят средства частных инвесторов. Увеличение объемов частного инвестирования в реставрацию архитектурного наследия можно назвать тенденцией последних лет.