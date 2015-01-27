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Мэр Москвы

27 января 2015, 13:31

Собянин поручил жестко контролировать работу управляющих компаний

мэр Москвы благоустройство Петр Бирюков ремонт управляющие компании Сергей Собянин

Подведены итоги работы жилищно-коммунального комплекса в 2014 году

Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы поручил жестко контролировать работу управляющих компаний.

"Необходимо и в этом году, и в последующие годы жестко контролировать работу управляющих компаний, чтобы те деньги, которые собирают с населения, шли на те нужды, которые декларируются при сборе средств", – сказал мэр.

Собянин отметил, что этому поможет процедура лицензирования управляющих компаний. Ранее мэр сообщил, что в городе создана комиссия по лицензированию управляющих компаний, которая начнет работать 7 февраля. Разрешение на работу должны будут получить около 500 организаций, срок – до 1 мая 2015 года.

Также Собянин поручил продолжить работу по ремонту и благоустройству дворовых территорий, улиц и общественных пространств.

"Нужно эту работу сделать системной, полноценной, так, чтобы мы в течение нескольких лет большинство московских улиц привели в надлежащий вид", - подчеркнул мэр.

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Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в свою очередь, отметил, что в 2014 году были выполнены работы по капитальному ремонту 63 инженерно-транспортных сооружений – переходов, мостов и набережных.

Чиновник добавил, что за 2014 год в столице было отремонтировано свыше 15,4 миллиона квадратных метров дорог и выполнено устройство более тысячи километров трасс в Новой Москве.

Касательно дворовых территорий Бирюков сказал, что в 2014 году была полностью завершена работа по их приведению к современным стандартам благоустройства.

Также заммэра добавил, что в 2015 году планируется продолжить обустройство пешеходных зон в рамках программы "Моя улица".

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