Сергей Собянин взял под личный контроль уборку снега в столице

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С 07.00 до 17.00 четверга в Москве выпало почти 17 сантиметров снега. Сергей Собянин взял под личный контроль уборку снега в столицы, сообщил M24.ru заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.

"Действительно, это аномальное явление. Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин лично взял под контроль ситуацию. Он управляет этим процессом. Сейчас на улицах работает более 11 тысяч единиц техники, применяются все необходимые технологии", - сказал Бирюков.

Он добавил, что вывоз снега на снегосплавные пункты начнется вечером. Такое решение принято для того, чтобы не осложнять и без того напряженную ситуацию на столичных дорогах. "Мы твердо и гарантированно говорим о том, что где-то с 22.00 начнется вывоз снега. К утру все дороги, все тротуары будут очищены", - подчеркнул Бирюков.

Заммэра добавил, что коммунальные службы уделяют особое внимание очистке от снега транспортных развязок, перекрестков, подходов к остановкам общественного транспорта и метро.

Напомним, снегопад в столице прекратится к пятнице, 26 декабря, сообщили M24.ru в центре погоды "Фобос".

Осадки в столицу принес скандинавский циклон. Утром загруженность столичных дорог достигала 10 баллов по данным сервиса "Яндекс Пробки".

В департаменте транспорта попросили москвичей, по возможности, отказаться от поездок на автомобилях и пользоваться наземным городским транспортом и метро, а до аэропортов добираться на "Аэроэкспрессах".