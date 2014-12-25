Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Мэр Москвы

25 декабря 2014, 17:33

Сергей Собянин взял под личный контроль уборку снега в столице

мэр Москвы улицы уборка снега снегопад

Фото: M24.ru

С 07.00 до 17.00 четверга в Москве выпало почти 17 сантиметров снега. Сергей Собянин взял под личный контроль уборку снега в столицы, сообщил M24.ru заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.

"Действительно, это аномальное явление. Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин лично взял под контроль ситуацию. Он управляет этим процессом. Сейчас на улицах работает более 11 тысяч единиц техники, применяются все необходимые технологии", - сказал Бирюков.

Он добавил, что вывоз снега на снегосплавные пункты начнется вечером. Такое решение принято для того, чтобы не осложнять и без того напряженную ситуацию на столичных дорогах. "Мы твердо и гарантированно говорим о том, что где-то с 22.00 начнется вывоз снега. К утру все дороги, все тротуары будут очищены", - подчеркнул Бирюков.

Заммэра добавил, что коммунальные службы уделяют особое внимание очистке от снега транспортных развязок, перекрестков, подходов к остановкам общественного транспорта и метро.

Ссылки по теме

Напомним, снегопад в столице прекратится к пятнице, 26 декабря, сообщили M24.ru в центре погоды "Фобос".

Осадки в столицу принес скандинавский циклон. Утром загруженность столичных дорог достигала 10 баллов по данным сервиса "Яндекс Пробки".

В департаменте транспорта попросили москвичей, по возможности, отказаться от поездок на автомобилях и пользоваться наземным городским транспортом и метро, а до аэропортов добираться на "Аэроэкспрессах".

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать