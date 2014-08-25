Сумма грантов мэра для московских школ выросла до 1 миллиарда рублей

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Сумма грантов мэра Москвы для столичных школ увеличена в полтора раза - до 1 миллиарда рублей. Об этом Сергей Собянин сообщил в понедельник на общегородском педагогическом совете.

"Мной было принято решение увеличить сумму грантов почти в полтора раза и довести ее до миллиарда рублей", - сказал мэр.

Ранее было предусмотрено 85 грантов мэра Москвы в сфере образования, сумма которых составляли от 2 до 15 миллионов рублей.

Также Собянин напомнил про успехи учащихся московских школ. Так, количество московских победителей Всероссийской Олимпиады школьников увеличилось в этом году в два раза по сравнению с 2013 годом. Он добавил, что около 90% выпускников столичных школ поступают в высшие учебные заведения. Мэр отметил, что в этом году в образовательных учреждениях завершатся внутренние интеграционные процессы, будут внедряться новые образовательные технологии, электронные учебники, будут создаваться школы новых технологий.

Кроме того, мэр рассказал, что Москва вышла на первое место в мире по числу компьютеров в школах. Сейчас в школах насчитывается более 160 тысяч ноутбуков и компьютеров.

Напомним, 1 сентября в Москве открывается 8 новых школ. Самое крупное заведение появится на Мичуринском проспекте: эта школа будет рассчитана на 900 мест. Все здания здесь оборудованы лифтами, пандусами и тактильными указателями, так что в них вместе со всеми смогут учиться дети с ограниченными возможностями.

Ранее Сергей Собянин также одобрил предложение сократить количество учебных дней. Он отметил, что при таком графике у родителей будет больше времени на общение с детьми. Переменам поспособствовала и новая система финансирования, введенная с января 2014 года. Если раньше школы, работающие шесть дней в неделю, получали больше бюджетных средств, то теперь учебные заведения с разным графиком уравняли в правах. Количество учебных часов в школах, которые сделают субботу выходным днем, останется прежним. Впрочем, некоторые школы приняли компромиссное решение: в младших и средних классах ввели пятидневную неделю, а в старших частично оставили шесть учебных дней.