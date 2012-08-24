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Мэр Москвы

24 августа 2012, 09:43

Ежегодные ярмарки меда будут проводиться только в "Коломенском"

мэр Москвы бизнес ярмарки Департамент торговли и услуг Москвы власть Сергей Собянин экономика и предпринимательство

В "ЦВЗ "Манеж" и "Царицыно" больше не будет ежегодных всероссийских ярмарок мёда. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. Проводить ярмарки меда в городе начали 8 лет назад, по предложению национального Союза пчеловодов

Столичный градоначальник Сергей Собянин подписал распоряжение, которое отменяет решение предыдущего мэра об организации ежегодных всероссийских ярмарок меда в "ЦВЗ "Манеж" и "Царицыно".

Утратило силу распоряжение правительства Москвы от 13 февраля 2004 года N 191-РП "О подготовке и проведении ежегодных всероссийских ярмарок меда и продуктов пчеловодства", сообщает пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы.

"В связи с передачей ЦВЗ "Манеж" в государственное управление Департаментом культуры города Москвы в отношении него разработана новая концепция развития, предусматривающая трансформацию зала в культурный, образовательный и информационный центр. Данная концепция не предусматривает проведение на территории ЦВЗ "Манеж" ярмарочных мероприятий", - заявили в ведомстве.

Кроме того, согласно обращению префектуры ЮАО, на территории ГМЗ "Царицыно" размещение ярмарки меда осуществляется на гостевой стоянке, которая выполняет функции перехватывающей парковки транспортно-пересадочного узла "Царицыно" и не приспособлена для организации торговли.

Напомним, правительство Юрия Лужкова в 2004 году поддержало инициативу "Российского Национального Союза Пчеловодов" о проведении в столице медовых ярмарок.

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