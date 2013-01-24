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24 января 2013, 08:16

Мэр Москвы

Сергей Собянин уволил зампрефекта Северного округа

Фото: ИТАР-ТАСС

Владимир Белов освобожден от должности заместителя префекта Северного административного округа Москвы. Соответствующее распоряжение подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

Чиновник курировал в округе вопросы организации торговли и оказания услуг, сообщает Информационный центр правительства Москвы

Кроме того, продлен срок служебного контракта с Александром Леоновым на замещение должности главы управы Нагорного района, а также на срок полномочий мэра заключен новый служебный контракт с главой управы района Сокольники Николаем Кужелевым и главой управой района Новокосино Наталией Артамошиной.

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