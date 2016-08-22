Собянин рассказал о планах развития проекта "Мои документы"

Формирование центров "Мои документы" завершено – Сергей Собянин

Флагманские центры госуслуг "Мои документы" появятся в столице. Об этом в ходе открытия центра в районе Сокольники сообщил Сергей Собянин.

"Сегодня в Москве открылись четыре новых центра госуслуг "Мои документы". Таким образом, формирование базовой сети из 127 центров завершено. Они действуют во всех районах Москвы. Можно сказать, что всего за пять лет мы совершили "революцию комфорта", принципиально поменяв стандарты оказания государственных услуг", – заявил Собянин.

По его словам, получая услуги в "Моих документах" и в электронном виде, москвичи экономят в среднем два рабочих дня в год. При этом мэр отметил, что совершенствование системы оказания госуслуг в столице не завершено и будет продолжено в постоянном режиме.

"Во-первых, мы будем расширять перечень предоставляемых услуг и сервисов. Во-вторых, планируем открыть в каждом округе Москвы так называемый "флагманский" центр госуслуг с максимально удобным расположением, более высоким уровнем сервиса и более широким набором государственных услуг", – отметил Сергей Собянин.



Собянин добавил, что московские центры госуслуг занимают лидирующие позиции в России и среди мегаполисов мира. Только в Москве можно получить государственные услуги семь дней в неделю – с понедельника по воскресенье, с восьми утра до восьми вечера. И только в Москве среднее время ожидания в очереди составляет три минуты. Если время ожидания превышает нормативные 15 минут, посетителю предлагается бесплатный кофе.

Что такое "Ухо" госуслуг

Помимо Сокольников, в понедельник центры "Мои документы" открылись в Дорогомилове, Головинском районе и городе Троицке. Так, в настоящее время в Москве действует 127 центров, в том числе 125 центров в каждом из районов Москвы и два центра в ТиНАО. Также в 19 поселениях на новых территориях города открыты пункты приема и выдачи документов, а также работает мобильный офис. Всего в центрах "Мои документы" имеется более пяти тысяч окон приема (в среднем по 40 окон на один центр).

Ежедневно московские центры госуслуг посещают более 70 тысяч человек или до 1,6 миллиона человек в месяц. Таким образом, "Мои документы" стали единственной точкой обслуживания граждан, заменив более 1,2 тысячи разрозненных приемных органов власти, которые работали в Москве до 2011 года.