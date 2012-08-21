Гендиректором МГУП "Мослифт" назначен Евгений Титаренко

ИТАР-ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил на должность генерального директора МГУП "Мослифт" Евгения Титаренко.

Трудовой договор с новым руководителем предприятия заключен на три года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в городской администрации.

Напомним, что ранее пост директора "Мослифта" занимал Андрей Истомин, который был уволен по собственному желанию.

Предприятие "Мослифт" было основано в 1953 году. На сегодняшний день организация обслуживает каждый второй столичный лифт, а также подъемники для маломобильных граждан.

В прошлом году "Мослифт" принял участие в пятой международной выставке "ЛифтЭкспо – 2011". Предприятие получило награду за вклад в отечественное лифтостроение и выпуск современного лифтового оборудования.