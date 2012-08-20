Собянин освободил от должности гендиректора "Мослифта"

ИТАР-ТАСС

Генеральный директор МГУП "Мослифт" Андрей Истомин освобожден от должности. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в городской администрации, Истомин был освобожден от занимаемой должности по собственной инициативе.

Возможные кандидатуры на пост гендиректора предприятия пока не называются.

Кроме того, столичный градоначальник произвел сегодня ряд назначений, в частности, у двух департаментов появились новые заместители руководителей, также Собянин назначил четырех новых глав управ районов Москвы.