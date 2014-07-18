Собянину доложили о ходе лечения пострадавших при аварии в метро

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Глава департамента здравоохранения Москвы Георгий Голухов доложил мэру о ходе лечения пострадавших в результате аварии в метро, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

По словам Голухова, сейчас в больницах остаются 129 пострадавших, пять из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. За последние двое суток из больниц были выписаны 11 человек.

Сергей Собянин поручил руководителю департамента соцзащиты Владимиру Петросяну, а также заммэра Москвы, главе департамента транспорта Максиму Ликсутову продолжить работу по выплате компенсаций и помочь семьям погибших и пострадавшим в кратчайшие сроки собрать все необходимые документы.

Кроме того, заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков доложил Сергею Собянину о ходе ремонтно-восстановительных работ на поврежденном участке метрополитена. По его информации, окончание работ и возобновление движения поездов возможно 18 июля вечером.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили (примотали тонкой проволокой), что привело к крушению поезда.

Семьи погибших получат от правительства Москвы по миллиону рублей, пассажирам с тяжелыми травмами, выделят по 500 тысяч рублей, людям с травмами средней степени тяжести - по 250 тысяч рублей. За легкую травму полагается компенсация в 50 тысяч рублей.