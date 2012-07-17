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Мэр Москвы

17 июля 2012, 17:12

Сергей Собянин предложил расширить полномочия регионов РФ

мэр Москвы Государственный совет власть Сергей Собянин жизнь в мире

Фото: ИТАР-ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил за передачу регионам функций по контролю в сфере экологии, трудового законодательства и охраны памятников. Как уточняет РИА Новости, такое предложение он вынес на заседании Госсовета РФ по обеспечению устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни граждан в субъектах федерации.

"Несколько слов о разграничении полномочий. Они достаточно долго обсуждались и в правительстве, и с участием регионов на рабочих группах. Считаю абсолютно правильной передачу целого ряда полномочий - таких, как экологический надзор, надзор в сфере трудового законодательства, охрана объектов культурного наследия. По сути дела большая часть полномочий уже находится в регионах, и существуют параллельные структуры, которые занимаются этими вопросами", - заявил Собянин.

Кроме того, добавил мэр столицы, можно создать пилотные проекты по передаче ряда других полномочий, в том числе санитарно-эпидемиологического надзора и защиты прав потребителей. "Мы готовы на уровне Москвы выступить с инициативой для того, чтобы отработать на уровне регионов определенные полномочия", - пояснил градоначальник.

Однако некоторые полномочия Собянин предложил не трогать - например, касающиеся МЧС и Росреестра. "В конечном итоге, несмотря на все разграничения полномочий, мы выполняем общую задачу - устойчивое развитие страны", - подчеркнул он.

Мэр Москвы также отметил, что в столице проблемой является контроль подключения к сетям. По его мнению, в связи с этим необходимо на законодательном уровне разрешить регионам создавать структуры по администрированию подключений, так как у регионов возможность контроля данного процесса отсутствует.

"Кроме того, у нас созданы интернет-порталы по вопросам эксплуатации и ремонта дворов, домов и дорог. На эти порталы приходят десятки тысяч замечаний и предложений граждан, и трудно становится утаить брак при ремонте и эксплуатации жилых фондов и внешних объектов благоустройства. Уверен, что и в других регионах накоплен богатый опыт в этом направлении, поэтому есть предложение создать при Госсовете рабочую группу для сообщения данной практики и опыта", - заключил Собянин.

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