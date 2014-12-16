Собянин поручил присвоить 7 зданиям статус объектов культурного наследия

Фото: Главный дом городской усадьбы Кононовых

Сергей Собянин распорядился взять под госохрану семь столичных зданий. Постановление было принято на заседании президиума правительства Москвы во вторник, 16 декабря.

В частности, статус объектов культурного наследия регионального значения присвоили "Кондитерской фабрике Товарищества "А.Сиу и Ко". После 1924 года она была переименована в кондитерскую фабрику "Большевик". Здание располагается по адресу: Ленинградский проспект, д.15, стр.1,2,3.

Кроме того, под госохрану взяли "Жилой дом сотрудников журнально-газетного объединения "Жургаз" (1933-1935 годов, архитекторы М.О.Барщ, Г.А.Зундблат). В этом доме жили коминтерновцы, а в квартире № 6 - журналист Михаил Кольцов, у которого гостили многие деятели культуры и искусства". Расположено здании в Самотечном переулке, д.17А.

Помимо этого, в реестр новых объектов культурного наследия вошли следующие объекты:

"Главный дом городской усадьбы Кононовых, конец XVIII – начало XIX вв., архитектор А.А.Латков". Расположение: улица Александра Солженицина, д.28, стр.1;

"Главный дом городской усадьбы Чернышовых, 1881 г., 1913 г." в д.70 на Бауманской улице;

"Особняк С.К.Морозова, 1901 г., архитектор Н.Д.Бутусов" в Гороховском переулке, д.14;

"Доходный дом Ф.С.Рахманова, 1899-1902 годы, архитектор П.А.Дриттенпрейс" – улица Покровка, д.19;

"Ансамбль паровозного депо станции "Подмосковная" Московско-Виндавской железной дороги, 1901 год, архитектор Ю.Ф.Дидерикс" на 7-м километре Рижской железной дороги.

Фото: Доходный дом Ф.С.Рахманова

Ранее M24.ru сообщало, что до конца года еще на 900 объектах культурного наследия Москвы установят таблички с QR-кодами. В 2015 году их число увеличится еще на 500. QR-код - это матричный код, носящий в себе определенную информацию. В 2012 году был создан проект "Узнай Москву", в рамках которого на объектах культурного наследия разместили информационные указатели с QR-кодами. Таким образом, любой гражданин с помощью мобильного телефона сможет перейти на страничку объекта в интернете и узнать его историю, описание и расположение на карте.

Как сообщил глава Мосгорнаследия Александр Кибовский, появление в Москве в 2011 году специализированной подпрограммы, посвященной сохранению объектов культурного наследия в рамках программы "Культура Москвы", серьезным образом повлияло на работу, проводимую городскими властями в этой области.

"Мы бюджетом довольны - 3,2 миллиарда на следующий год: средств достаточно на все наши планы. При этом мы уже сейчас видим результаты по этому году: объем капитализации реставрационных расходов по Москве, при консолидации всех бюджетов, составит 19 миллиардов рублей. Это колоссальная цифра. В прошлом году у нас было 17,7 миллиардов - и мы считали, что это рекорд", - приводит слова Кибовского пресс-служба ведомства.

Александр Кибовский подчеркнул, что в 2010 году около 39% объектов культурного наследия Москвы находились в неудовлетворительном состоянии. За четыре года эта цифра сократилась на 15% - к концу текущего года она составила 24%. Стоит отметить, что в 2011-2014 годах в Единый государственный реестр объектов культурного наследия было включено 167 объектов, а в 2015-2020 годах в реестр планируется включить все оставшиеся 2138 выявленных объекта культурного наследия.