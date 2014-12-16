Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Мэр Москвы

16 декабря 2014, 14:43

Собянин поручил присвоить 7 зданиям статус объектов культурного наследия

мэр Москвы культурное наследие городское управление реестр серии госохрана

Фото: Главный дом городской усадьбы Кононовых

Сергей Собянин распорядился взять под госохрану семь столичных зданий. Постановление было принято на заседании президиума правительства Москвы во вторник, 16 декабря.

В частности, статус объектов культурного наследия регионального значения присвоили "Кондитерской фабрике Товарищества "А.Сиу и Ко". После 1924 года она была переименована в кондитерскую фабрику "Большевик". Здание располагается по адресу: Ленинградский проспект, д.15, стр.1,2,3.

Кроме того, под госохрану взяли "Жилой дом сотрудников журнально-газетного объединения "Жургаз" (1933-1935 годов, архитекторы М.О.Барщ, Г.А.Зундблат). В этом доме жили коминтерновцы, а в квартире № 6 - журналист Михаил Кольцов, у которого гостили многие деятели культуры и искусства". Расположено здании в Самотечном переулке, д.17А.

Помимо этого, в реестр новых объектов культурного наследия вошли следующие объекты:

  • "Главный дом городской усадьбы Кононовых, конец XVIII – начало XIX вв., архитектор А.А.Латков". Расположение: улица Александра Солженицина, д.28, стр.1;
  • "Главный дом городской усадьбы Чернышовых, 1881 г., 1913 г." в д.70 на Бауманской улице;
  • "Особняк С.К.Морозова, 1901 г., архитектор Н.Д.Бутусов" в Гороховском переулке, д.14;
  • "Доходный дом Ф.С.Рахманова, 1899-1902 годы, архитектор П.А.Дриттенпрейс" – улица Покровка, д.19;
  • "Ансамбль паровозного депо станции "Подмосковная" Московско-Виндавской железной дороги, 1901 год, архитектор Ю.Ф.Дидерикс" на 7-м километре Рижской железной дороги.

Фото: Доходный дом Ф.С.Рахманова

Ранее M24.ru сообщало, что до конца года еще на 900 объектах культурного наследия Москвы установят таблички с QR-кодами. В 2015 году их число увеличится еще на 500. QR-код - это матричный код, носящий в себе определенную информацию. В 2012 году был создан проект "Узнай Москву", в рамках которого на объектах культурного наследия разместили информационные указатели с QR-кодами. Таким образом, любой гражданин с помощью мобильного телефона сможет перейти на страничку объекта в интернете и узнать его историю, описание и расположение на карте.

Ссылки по теме

Как сообщил глава Мосгорнаследия Александр Кибовский, появление в Москве в 2011 году специализированной подпрограммы, посвященной сохранению объектов культурного наследия в рамках программы "Культура Москвы", серьезным образом повлияло на работу, проводимую городскими властями в этой области.

"Мы бюджетом довольны - 3,2 миллиарда на следующий год: средств достаточно на все наши планы. При этом мы уже сейчас видим результаты по этому году: объем капитализации реставрационных расходов по Москве, при консолидации всех бюджетов, составит 19 миллиардов рублей. Это колоссальная цифра. В прошлом году у нас было 17,7 миллиардов - и мы считали, что это рекорд", - приводит слова Кибовского пресс-служба ведомства.

Александр Кибовский подчеркнул, что в 2010 году около 39% объектов культурного наследия Москвы находились в неудовлетворительном состоянии. За четыре года эта цифра сократилась на 15% - к концу текущего года она составила 24%. Стоит отметить, что в 2011-2014 годах в Единый государственный реестр объектов культурного наследия было включено 167 объектов, а в 2015-2020 годах в реестр планируется включить все оставшиеся 2138 выявленных объекта культурного наследия.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать