Москва 2010-2012: образование

За два года улучшилось техническое оснащение и финансирование московских школ

Введение электронной записи в первые классы школ

Эта система позволила не только снять необоснованный ажиотаж при записи детей в целый ряд школ, но и дала четкую, объективную картину предпочтений жителей города в тех или иных школах.

В настоящее время в первые классы общеобразовательных учреждений города зачислено 85,4 тысяч человек. Это все, без исключения, дети, чьи родители заявили о желании обучать ребенка в конкретном образовательном учреждении.

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы гимназия №1517 (ул. Живописная, д. 11, к.1).

В первые классы набрано 244 учащихся, в том числе 133 – по дополнительному списку.

В гимназии реализуется образование повышенного уровня сложности по всем предметам в 5-9 классах и профильное (физико-математическое, экономико-правовое, медико-биологическое, гуманитарное) в 10-11 классах с факультативным углублением по профильным предметам и широким спектром познавательных элективных курсов.

Государственное образовательное учреждение Центр образования "Школа здоровья" № 2005 (ул. Родионовская, д. 6/7).

В первые классы набрано 204 учащихся, в том числе 157 – по дополнительному списку.

Школа расположена за пределами Московской кольцевой автодороги в экспериментальном районе Куркино, где проживают много молодых семей, имеющих детей дошкольного и школьного возраста. Школа здоровья предоставляет разноуровневые образовательные услуги в сфере общего и дополнительного образования, физкультурно-оздоровительные и культурно-досуговые услуги.

Повышение заработной платы работников системы образования, создание новой системы оплаты труда.

Решению этой задачи способствовал пилотный проект по развитию общего образования в Москве, реализация которого началась с 1 апреля 2011 года.

Проект позволил перейти к финансированию в форме субсидии, рассчитанной на нормативной основе, выравниванию ресурсных возможностей учреждений по наиболее высокому показателю.

С введением новой системы оплаты труда работникам государственных образовательных учреждений, участвующих в реализации пилотного проекта, производятся стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки, премии, иные стимулирующие и поощрительные выплаты), а также выплаты компенсационного характера. При этом основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат педагогов, являются результаты их работы.

Столичная система образования совершенствуется с каждым годом

Во всех пилотных школах созданы Управляющие советы, которые наделены реальными полномочиями по распределению и контролю расходования бюджетных средств, обеспечению условий для организации учебного процесса, организации питания.

Средняя заработная плата педагогических работников московских общеобразовательных учреждений на август 2012 года достигла 55,6 тысяч рублей.

Участники пилотного проекта по развитию общего образования в Москве

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением информатики №1254 (ул. 9-я Рота, 14А).

Благодаря участию в пилотном проекте по развитию образования с 1 июля 2011 года в учреждении:

возросло финансирование;

увеличилось количество обучающихся на 2 класса (обучается 494 учащихся);

выросла заработная плата учителя (с учетом стимулирующей части – на 15-20% и составляет 77 тысяч руб.);

новая система оплаты труда дает возможность оплачивать все виды деятельности учителя – как проведение уроков, так и внеурочную работу;

проведено обновление компьютерной техники: полностью заменено оборудование 1 компьютерного класса, оснащены переносными компьютерами и интерактивными досками

классы начальной школы, каждый учитель школы для работы получил новый ноутбук.

Кроме того, привлечение родителей и учеников к вопросам функционирования школы способствует повышению качества предоставляемых образовательных услуг.

Государственное образовательное учреждение города Москвы Центр образования №1601 (ул. Нижняя Масловка, д.16).

Входит в число образовательных учреждений, участвующих в пилотном проекте по развитию общего образования с 1 июля 2011 года.

В рамках пилотного проекта возросло финансирование образовательного учреждения, произошло увеличение заработной платы учителей (средняя зарплата по сравнению с прошлым учебным годом выросла на 19% и составляет 59,8 тысяч рублей).

Повысилось качество обучения и воспитания учащихся, которые являются неоднократными победителями муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников. 75% школьников – лауреаты и дипломанты окружных, городских, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

В школе также созданы и работают Управляющий совет, Ученический совет. Управляющий совет вместе с педагогическим советом участвует в принятии значимых для школы решений: рассматривает образовательную программу, программу развития учреждения, а также участвует в распределении денежных средств.

Увеличение числа московских школ, дающих качественное образование

В 2012 году проведена 41 предметная олимпиада. В школьном этапе Всероссийской олимпиады участвовали обучающиеся всех (100%) школ города Москвы. В 2010 году этот показатель составлял 79%, в 2011 году – 94%.

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 9683 обучающихся, 64 человека стали победителями и 2191 человек – призерами регионального этапа. Общий процент победителей и призеров составил 23,3% (в 2011 году – 20,4%).

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 657 москвичей, из которых 74 человека стали победителями (2 обучающихся стали победителями по двум предметам) и 257 человек – призерами (1 обучающийся стал победителем и призером по двум предметам). Общий процент победителей и призеров составил 51% (в 2011 году – 49%).

Новостройки

На месте старого здания школы № 494, построенного 84 года назад, возвели новое

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с лицейскими классами № 494 (1-ый Автозаводский пр., д. 2).

В 2012 году на месте снесенного старого здания 1937 года постройки с деревянными перекрытиями было завершено строительство четырехэтажного здания площадью 9880 квадратных метров (индивидуальный проект).

Проектная мощность здания – 550 человек. Фактическая наполняемость – 598 учащихся.

Государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 998 (ул. Полярная д. 32, корпус 4 – новостройка 2012 года, ул. Полярная д. 32, к.1 – год постройки 1967-й).

Благодаря строительству нового корпуса появилась возможность набрать 6 групп (125 детей). Теперь всего в образовательном учреждении работают 15 групп (248 детей).