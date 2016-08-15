Собянин наградил многодетные семьи знаком "Родительская слава"

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17 московских многодетных семей, воспитывающих в общей сложности 114 детей, награждены почетным знаком "Родительская слава города Москвы". Об этом в ходе заседания президиума правительства столицы сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Награда досталась семьям Артюшковых (6 детей), Болговых (6 детей), Бусыгиных (5 детей), Гааг (7 детей), Гривко (7 детей), Кувшинниковых (5 детей), Лозовых (6 детей), Матузенко (10 детей), Овчинниковых (5 детей), Пичугиных (7 детей), Сазоновых (7 детей), Салаховых (9 детей), Смоляковых (5 детей), Строговых (9 детей), Филиных (7 детей), Финогеновых (7 детей), Шапошниковой М.Ю. и Воронина Т.Л. (6 детей).

Награжденным семьям выплатят премию в размере 125 тысяч рублей.

Почетным знаком "Родительская слава города Москвы" награждаются состоящие в браке родители (усыновители), постоянно проживающие в Москве не менее 10 лет. На воспитании у них должно находиться 5 и более детей.

По данным за I полугодие 2016 года, в Москве проживает 114,1 тысячи многодетных семей, воспитывающих 286,1 тысячи детей. Для сравнения в прошлом году проживало 110 тысяч семей, в которых жили 274,7 тысячи детей.