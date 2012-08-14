Сергей Собянин произвел кадровые перестановки в правительстве

ИТАР-ТАСС

От должности заместителя руководителя московского департамента экономической политики и развития освобождена Елена Медведева, информирует РИА Новости. Об этом решении столичного градоначальника Сергея Собянина сообщили в мэрии.

"Мэр подписал распоряжение, которым освободил Медведеву Елену Михайловну от замещаемой должности заместителя руководителя департамента экономической политики и развития, начальника управления финансовой и налоговой политики", - заявил источник в городской администрации.

Медведева была уволена с госслужбы по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.

Помимо этого, Собянин уволил с государственной гражданской службы "по собственной инициативе" зампредседателя Региональной энергетической комиссии Москвы Юрия Сердечкина.