СМИ должны уделять больше внимания предстоящим выборам - Собянин

Мэр распорядился увеличить количество информации о выборах в МГД

Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы обратился к СМИ с просьбой уделять больше внимания предстоящим выборам депутатов Московской городской Думы. Он напомнил, что до дня голосования остался месяц. По словам мэра Москвы, на сегодняшний день информации о выборах мало, и получить ее избирателям сложно.

"Учитывая летний сезон, отпускной сезон, когда много москвичей находятся на дачах, необходимо самым серьезным образом усилить информационную работу, рассказать, когда пройдут выборы, рассказать о значимости, важности этих выборов", - отметил он.

Сергей Собянин поручил заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александру Горбенко обеспечить места для размещения социальной рекламы, показ видеороликов о предстоящих выборах на телевидении и провести ряд других мероприятий для повышения информированности москвичей.

Также мэр Москвы добавил, что одна из ключевых задач, стоящих перед избиркомом, – это организация честных и прозрачных выборов. По его словам, во время выборов в Мосгордуму планируется сохранить все стандарты прошлогодней кампании по выборам мэра, которую называют самой честной и открытой за всю историю выборов в Москве.

Как и на выборах мэра, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Как доложил мэру председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, избирательная комиссия совместно с органами исполнительной власти разработала комплексную программу информирования населения. "В оперативном режиме информация о кандидатах размещается на сайте московской комиссии. Здесь же имеется сервис, позволяющий каждому избирателю найти собственный участок и проверить, внесен ли он в списки избирателей", - отметил он. Кроме того, информация о кандидатах и о ходе избирательной кампании размещается на сайте электронного издания "Вестник Московской городской избирательной комиссии".

Как пройдут дебаты кандидатов в Мосгордуму

По словам Горбунова, с 15 августа в столице начнут размещать наружную рекламу о выборах на щитах 6*3 метра, сити-форматах, рекламных модулях на остановках общественного транспорта. Также информацию о предстоящих выборах в Мосгордуму горожане услышат по громкой связи в наземном транспорте и метро.

"15 августа в эфире городских телеканалов начнется трансляция видеороликов с участием известных московских артистов, спортсменов, победителей Олимпийских игр, Паралимпийских игр с призывом принять участие в выборах. В каждом избирательном округе бесплатно выделено помещение для встречи кандидатов с избирателями, которые начнутся на следующей неделе", - пояснил он.

Голосованию будут предшествовать дебаты, они стартуют 18 августа. Кандидатам в депутаты Мосгордумы будет предоставлено бесплатное эфирное время в четырех СМИ из холдинга "Москва Медиа". Кандидаты смогут выступить перед избирателями на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM".

В свою очередь глава департамента информационных технологий Артем Ермолаев сообщил, что предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется до 30 августа. "Идет установка, монтаж и настройка. До 25 августа все будет завершено. К 30 августа мы откроем предварительную регистрацию, как это было на выборах мэра", - уточнил он.

"Нужно сделать все необходимое, чтобы любой наблюдатель и просто москвичи четко знали, что никто их голоса не похитит и подсчитает правильно", - отметил Сергей Собянин. Он добавил, что особое внимание нужно уделять явке на выборы. "Мы должны донести до москвичей важность этого мероприятия. Меня очень беспокоит явка на выборах в силу того, что мы видели относительно невысокую явку на выборах мэра. Если посмотреть явку в региональные законодательные собрания, которые проходили в прошлом году, то она была в районе 15 процентов, чего, конечно, явно не достаточно. Поэтому я прошу принять все необходимые меры для того, чтобы донести до горожан необходимую информацию", - сказал мэр столицы.

Валентин Горбунов отметил, что в этом году явка на выборы в Мосгордуму ожидается на уровне 30-35%.

По мнению кандидата в депутаты Мосгордумы от "Справедливой России" Ильи Свиридова, кандидаты сами должны ответственнее подходить к предвыборной компании и информировать население о своей деятельности.

"Если мэр делает вывод о том, что москвичи недостаточно информированы о предстоящих выборах это говорит о том, что сами кандидаты не дорабатывают. Конечно, исполнительная власть тоже должна принимать участие в общем информировании, то есть, сообщать, что выборы состоятся. Это поможет повысить явку избирателей", - сообщил M24.ru Илья Свиридов.

"Мосгорсправка": Как стать наблюдателем на выборах

Выборы в Мосгордуму пройдут 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы. Предыдущие выборы в Мосгордуму проходили по мажоритарной системе (тогда избиралось 35 депутатов), в один округ в среднем входило 197 тысяч избирателей.