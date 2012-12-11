Сергей Собянин. Фото: ИТАР-ТАСС

Мэр столицы Сергей Собянин назначил 14 глав управ столичных районов из числа кандидатов из кадрового резерва госслужащих. Об этом столичный градоначальник рассказал в ходе заседания правительства Москвы.

Половина новых управленцев являются работниками органов исполнительной власти, остальные представляют органы местного самоуправления или являются выходцами из бизнеса, сообщает официальный сайт правительства Москвы.

Отметим, что накануне мэр столицы провел встречу с представителями кадрового резерва на должности глав управ.

Собянин заявил, что ежегодно в столице будут менять не менее 20 глав районов. Кадровый резерв составляет 64 человека, которые победили в специальном конкурсе. Мероприятие проходило с 15 октября по 7 декабря, для участия в конкурсе было подано свыше 250 заявок, основную часть которых подали госслужащие.

По существующему законодательству, глава управы не может занимать свой пост более 7 лет.