Ежегодно в столице будут менять не менее 20 глав районов - Собянин

Сергей Собянин. Фото: ИТАР-ТАСС

Ежегодно в столице будут менять как минимум 20 глав районов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В ближайшее время планируется назначить 19 глав районов.

"В ближайшее время многие из вас будут назначены на соответствующие должности. Мы проведем назначения 19 глав районов. Остальным, кто не попадет в эту обойму, вряд ли придется засидеться в силу того, что ежегодно мы будем менять, как минимум, 20 глав районов", - заявил Собянин на встрече с представителями кадрового резерва на должности глав управ.

Столичный градоначальник отметил, что подобные замены будут практиковаться не потому, что уже определились чиновники, которые плохо работают, а из-за принятого решения, что глава управы не может занимать свой пост более семи лет, сообщает ИТАР-ТАСС.

По словам Собянина, глава управы должен либо перейти на такую же должность в другой район, либо получить повышение, либо оставить госслужбу. Мэр рассматривает кампанию по назначению глав районов, как этап системной работы на подбору кадров на госслужбу в столице.

"У нас должен быть профессиональный, системный отбор кадров. Тогда мы получим новое качество госслужбы и качество управления", - сказал Собянин. По его мнению, отбор кадров должен быть "системным, плановым и с максимальным привлечением общественности и профессионального сообщества".

Собянин отметил, что в кадровый резерв на должность главы управы отобраны 64 человек, таким образом, конкурс на одно место составил более пяти человек. При этом власти города принимали заявления не только от желающих принять участие в конкурсе, но и от таких организаций, как "Сбербанк" и ВТБ.

Градоначальник поблагодарил участников за мужество, проявленное во время участия в конкурсе и сказал, что работа в должности главы управы подразумевает тяжелый труд, где все время приходится решать сложные проблемы города. Собянин сказал, что главам районов приходится находиться в двойной подотчетности - с одной стороны перед вышестоящим руководством, с другой - перед населением и муниципальными депутатами. В настоящий момент глава управы обязан отчитываться перед депутатами - эта норма закреплена законодательно.

"На участие в конкурсе было подано свыше 250 заявок, при этом лишь одна пятая из них - женщины", - сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, более половины поданных заявок было от госслужащих.

Конкурс проводился с 15 октября по 7 декабря и проходил в три этапа.