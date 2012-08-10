Собянин просит не увлекаться строительством жилья в новой Москве

Одной из главных тем оперативного совещания в правительстве Москвы стала застройка новой Москвы. Мэр призвал сделать упор не на строительстве жилья на присоединенных территориях, а на создании рабочих мест

Мэр Москвы Сергей Собянин призывает не увлекаться строительством жилья на новых территориях столицы, а сделать упор на создании новых рабочих мест, передает РИА Новости.

"Новые территории не для того, чтобы строить жилье. Они нужны, чтобы создать новые кластеры рабочих мест, деловые, финансовые и так далее", - заявил столичный градоначальник.

По словам заместителя мэра по строительству Марата Хуснуллина, на новых территориях были утверждены проекты планировок на 50 миллионов квадратных метров жилья.

Напомним, с 1 июля территория столицы увеличилась в более чем вдвое. В результате расширения к городу было присоединено 21 муниципальное образование Московской области, а также часть Одинцовского и Красногорского районов.

Кроме того, накануне стало известно, что изменится концепция застройки Московской области. По словам вице-губернатора Подмосковья Андрея Шарова, область берет курс на малоэтажное строительство.

"Нам надо менять строительную политику, строить двух- и трехэтажные таунхаусы с палисадником, цветником, велосипедными дорожками. В центре города максимум 5-7-9 - этажные здания", - пояснил Шаров.