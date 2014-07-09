Собянин произвел кадровые перестановки в органах власти

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Сергей Собянин произвел кадровые перестановки в органах столичной власти. Своих постов лишились три московских чиновника, а два получили новые назначения, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

С 31 июля распоряжением мэра Москвы Олег Яковлев по собственному желанию освобождается от должности замглавы департамента образования. Жэмиль Салихов по собственной инициативе уходит с поста замначальника управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты города.

Также уволен глава управы района Тропарево-Никулино Антон Гудзь.

На должность замглавы департамента ЖКХ и благоустройства назначена Наталия Кораблина, а первым заместителем главы департамента городского имущества стал Александр Прохоров.