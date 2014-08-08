Мэр Москвы открыл праздничный концерт в честь Дня строителя

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Сергей Собянин открыл праздничный концерт в честь Дня строителя, который в этом году проходит на ВДНХ. Мэр поздравил строителей с праздников, отметив важность и значимость их работы.

"В этом городе от первого до последнего кирпичика - все создано руками строителей, их любовью, их профессионализмом, их умением", - сообщил Собянин.

Он подчеркнул, что благодаря именно работе строителей, буквально за 4 месяца удалось восстановить территорию ВДНХ. "Посмотрите на эти прекрасные объекты, посмотрите на эти прекрасные здания, посмотрите на эти прекрасные фонтаны - они снова радуют москвичей. Спасибо вам за вашу работу", - отметил мэр Москвы, добавив, что строительство - это вклад в будущее города.

На открытии концерта также выступил глава Министерства строительства России Михаил Мень. Он поздравил строителей с их профессиональным праздником от имени правительства России и министерства.