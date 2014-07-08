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Мэр Москвы

08 июля 2014, 13:00

В Москве ужесточат правила ночной разгрузки товаров – Сергей Собянин

мэр Москвы законопроекты Максим Ликсутов ночные работы Сергей Собянин

Погрузочные работы не будут мешать москвичам в ночное время

В КоАП необходимо внести изменения, чтобы ужесточить требования к ночной разгрузке фур в столице, сообщил на заседании московского правительства во вторник Сергей Собянин.

Мэр Москвы добавил, что в приложении "Активный гражданин" обсуждалась проблема ночной погрузки-разгрузки, и большинство москвичей (72%) выступили за то, чтобы ужесточить правила таких работ. "Необходимо внести изменения в кодекс об административных правонарушениях и предусмотреть адекватное наказание за нарушение этих правил" – сказал Собянин.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, департамент транспорта подготовил проект постановления о четких требованиях погрузки и разгрузки. "Ограничения будут действовать с 23.00 до 7.00 на территориях, и торговых объектах вблизи жилых домов", - сказал чиновник.

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Так, фасады домов не должны освещаться прожекторами и фарами, при разгрузке необходимо глушить двигатели машин, исключить использование громкоговорящей связи и оборудования, работа которого превышает допустимые нормы шума.

Кроме того, необходимо применять ограничители оборота двигателя, использовать бесшумные замки и шумопоглощающие покрытия стен, а также не допускать соприкосновения металлических элементов во время погрузки-разгрузки.
Контроль за выполнением правил будет возложен на правоохранительные органы и столичные власти. Ликсутов добавил, что порог шума в ночное время составляет 45 децибел. Нарушители этого правила будут наказываются штрафом до 80 тысяч рублей.

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