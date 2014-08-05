Собянин запустил подстанцию для Кожуховской линии и территории ЗИЛа

В Москве открылась подстанция для Кожуховской линии и территории ЗИЛа

В столице ввели в эксплуатацию подстанцию "Горьковская" ОАО "ОЭК". Во время ее осмотра Сергей Собянин выразил уверенность в том, что ввод новой подстанции позволит частично решить проблему нехватки мощностей.

По словам мэра, сейчас в центральной части города по-прежнему наблюдается нехватка энергетических мощностей - ресурсы действующих подстанций уже исчерпаны, и к ним нельзя подключить новых потребителей. Собянин заявил, что дефицит мощностей не должен влиять на развитие инфраструктуры столицы.

"В городе запускается еще один серьезный объект. Действующие подстанции практически выработали свой ресурс, таким образом, нам каждый год приходится запускать по две-три новые подстанции", - сообщил мэр.

Он добавил, что новая сеть мощностью в 20 киловольт, частью которой является "Горьковская", позволит обеспечить надежное электроснабжение и развитие города.

"Сеть была запущена в прошлом году, сейчас идет подключение к этому кольцу новых объектов. В этом году мы подключим к нему "Ваганьковскую" и "Золотаревскую" подстанции, которые будут обеспечивать центр города, Лужники, Кожуховскую линию и другие территории. Это очень важная часть энергосистемы города", - отметил Собянин.

Подстанция "Горьковская" строилась с 2012 по 2014 год. Она расположена между Горьковским и Курским направлениями Московской железной дороги по адресу: улица Рабочая, дом 89. Электроэнергию с "Горьковской" получат строящаяся Кожуховская линия московского метро, технопарк "Нагатино-ЗИЛ", а также ряд жилых домов и офисов. Подстанцию также планируется задействовать при освоении территории завода "ЗИЛ".

"Горьковская" станет частью электросети напряжением 20 киловольт, которая создается в Москве для повышения уровня энергетической безопасности. В основном в столице пользуются сетями в 6 и 10 киловольт, новая сеть позволит передавать электроэнергию на большие расстояния практически без потерь.

Энергосбережение в Москве

На "Горьковской" установили самое современное энергетическое оборудование и настроили работу систем мониторинга и учета электроэнергии.

Собянин подчеркнул, что все оборудование для подстанции произвели на столичном предприятии "Электрозавод", причем эта продукция не уступает лучшим мировым образцам.

В настоящее время на территории Москвы работают 132 подстанции, большинство из которых принадлежит ОАО "МОЭСК". В этом году планируется ввести в эксплуатацию еще две подстанции - "Золотаревскую" и "Ваганьковскую".