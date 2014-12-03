Москва выделит дополнительные средства на помощь инвалидам - Собянин

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Столичные власти в ближайшее время примут решение о выделении дополнительных средств на адресную помощь инвалидам. Об этом рассказал Сергей Собянин на торжественном мероприятии, посвященном Дню инвалидов.

"Программу помощи инвалидам мы сделали не разовой, а ежегодной. И в ближайшие дни примем решение о выделении дополнительных средств на эту программу", - заявил мэр Москвы.

По его словам, город из года в год увеличивает объем поддержки людей с ограниченными возможностями. Самое главное, она является адресной, то есть социальные работники устанавливают потребности каждого из инвалидов и помогают ему тем, в чем он больше всего нуждается.

Что делается в Москве для удобства инвалидов

"Мы из года в год наращиваем программу адресной поддержки инвалидов. В этом году было проведено обследование около 30 тысяч семей, в которых есть дети-инвалиды. Намечены конкретные мероприятия по большинству из этих семей, что конкретно необходимо сделать и какие проблемы решить", - подчеркнул Собянин.

Одной из важных проблем мэр назвал удобство использования городского транспорта людьми с ограниченными возможностями. В столице к решению этого вопроса относятся серьезно. "Мы заменили практически все автобусы в городе, сделав их комфортными и приспособленными для маломобильной группы населения. Они стали экологически чистыми. Создали в метро особые станции, где требуется помощь для инвалидов, малобильных групп населения, специальные центры мобильности, которые помогают инвалидам спускаться в метро и передвигаться в подземке", - добавил Собянин.

В настоящее время в Москве проживают около 1,2 миллиона инвалидов. В рамках программы помощи маломобильным гражданам в городе формируется безбарьерная среда, оборудуют пандусы и подъемники. В 2014 году на эти цели выделили около 32 миллиардов рублей.

Власти Москвы поддерживают организации, которые оказывают помощь инвалидам. За последние полтора года власти предоставили фондам, помогающим детям-инвалидам, 9 помещений на льготных условиях.