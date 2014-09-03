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Мэр Москвы

03 сентября 2014, 14:08

Сергей Собянин возложил цветы к памятнику жертвам трагедии в Беслане

мэр Москвы память о жертвах теракта Беслан

Сергей Собянин возложил цветы к памятнику жертвам теракта в Беслане

Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику жертвам трагедии в Беслане. Мэр Москвы почтил память погибших минутой молчания.

К мемориалу на Солянке также пришли ученики нескольких столичных школ вместе с преподавателями. Московские школьники принесли 334 белых воздушных шара - по числу погибших во время теракта - и отпустили их в небо после церемонии возложения цветов.

1 сентября 2014 года исполнилось 10 лет со дня трагедии в северо-осетинском городе Беслане: тогда боевики захватили учеников и сотрудников школы №1. В течение трех дней удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников.

В результате теракта погибли 334 человека, большинство из которых составили заложники, включая 186 детей. Также погибли 10 сотрудников ЦСН ФСБ (это считается самой большой потерей российского спецназа). Все террористы, за исключением одного, были уничтожены, а последний получил пожизненный срок.

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Памятные акции проходят в столице в среду, 3 сентября, в Международный День солидарности в борьбе с терроризмом. Москвичи вспоминаю жертв Беслана, а также тех терактов, которые унесли жизни людей в столице. В память о трагедии в Беслане в Отрадном состоится акция "Свечи Беслана".

Комитет общественных связей организует траурные митинги у станций метро "Лубянка", "Парк Культуры", "Пушкинская", "Автозаводская", "Рижская", а также на местах взорванных домов на улице Гурьянова и Каширском шоссе. Поминальные службы в память о жертвах терактов пройдут в храмах всех религиозных конфессий. По традиции самая масштабная православная панихида пройдет в храме Пресвятой Богородицы на Кулишах, неподалеку от станции "Лубянка".

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