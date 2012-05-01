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Мэр Москвы

01 мая 2012, 11:12

Сергей Собянин поздравил москвичей с праздником Весны и Труда

мэр Москвы Великая Отечественная война Сергей Собянин городское управление

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с праздником Весны и Труда.

"Столица встречает этот день с хорошим весенним настроением и оптимизмом, с желанием продолжить наши масштабные городские дела. Именно наш общий труд, наша любовь к Москве делают город более красивым и комфортным, удобным и безопасным для каждого человека", - говорится в поздравлении, которое цитируется на сайте Правительства Москвы.

"На решение этой задачи направлен комплекс городских программ, охватывающих все стороны жизни города. Именно эти цели преследует социальная политика Правительства Москвы, опирающаяся на могучий экономический потенциал мегаполиса", - отмечается в поздравительном послании.

"Первомайское торжество предшествует Дню Победы, и всем нам радостно видеть на Празднике Весны и Труда наших ветеранов - гордость и славу столицы", - подчеркивается в поздравлении.

Как сообщает Интерфакс, в Большом театре сегодня проходит встреча с ветеранами, посвященная 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"В ней принимает участие 1640 человек, в числе которых участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, ветераны боевых действий и военной службы, представители органов исполнительной и законодательной власти города", - сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу правительства Москвы.

Программа мероприятия включает торжественную часть и концерт артистов Государственного академического Большого театра. Также планируется выступление мэра столицы Сергея Собянина.

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