Ветеринары пытаются спасти медведицу с вросшей под кожу цепью

Ветеринары борются за жизнь медведицы с вросшей в шею цепью

Зоозащитники обвиняют жителя Ленинградской области, который держал двух медведиц, в жестоком обращении с животными, сообщает телеканал "Москва 24".

Общественники намерены добиться проведения проверки в отношении мужчины, но это будет возможно лишь после заключения ветеринаров.

История восьмилетней медведицы Тони широко обсуждается в интернете. Она долгое время просидела на цепи в крохотной клетке на территории частного дома в деревне Ям-Ижора. К зоозащитникам обратились жители этого населенного пункта.

"Когда мы туда приехали, я была в ужасе, поскольку медведицы находились в плохом состоянии. Одной – 8 лет, другой – 3 года. Первая медведица находилась без воды и без еды. На шее у нее я заметила кровь, животное было приковано цепями к металлической решетке", – рассказала председатель общественной организации "Право на жизнь" Светлана Лось.

Медведицу Тоню сразу отвезли в ветеринарную клинку, где она проходит лечение. Проводить операцию по извлечению цепи пока нельзя, потому что животное истощено. Медведица весит около 80 килограммов, поэтому врачи боятся, что она просто-напросто не выдержит наркоза.

"Медведь находится в тяжелом состоянии, полностью удалить цепь не удалось, она вросла в шею, под кожу. Будем стабилизировать ее состояние", – отметила врач-ветеринар Татьяна Скворцова.

Состояние второй медведицы опасений не вызывает, но ее тоже забрали у хозяина. Сейчас животное находится в подмосковном приюте.

Отметим, что штрафы за жестокое обращение представителей фауны могут увеличиться в два раза. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. В документе предлагается наказывать нарушителей на 160 тысяч рублей, вместо сегодняшних 80 тысяч. Также в качестве меры исправления в уголовном кодексе предусмотрены обязательные работы. В законопроекте значится новый срок, он продлен до 30 суток, вместо 15, которые действуют сейчас.

Инициатива связана с увеличением случаев жестокого обращения с животными. Один из последних произошел в Сочи. Хозяева одного из ресторанов в качестве развлечения для посетителей поили медведей алкоголем, а после выпитого те начинали драться. Полицейские изъяли животных и перевезли в Подмосковье. Медведям предстоит длительная реабилитация.