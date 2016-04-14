Отравившимся рабочим из Таджикистана оказали медицинскую помощь

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Рабочие из Таджикистана, отравившиеся накануне в столовой общежития на улице Ярцевская, чувствуют себя удовлетворительно. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, сообщает ТАСС.

Ранее m24.ru сообщало, что количество госпитализированных с отравлением рабочих из общежития в Кунцево возросло до 58.

Деятельность предприятия, осуществлявшего питание рабочих, приостановлена Роспотребнадзором.

Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства произошедшего.