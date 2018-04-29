Правда о клещах: чем опасны и как спастись от них в Москве

Специалисты Роспотребнадзора предупредили москвичей о том, что в городе впервые обнаружены энцефалитные клещи. Чем опасен вирус и как не стать жертвой укуса – в материале портала Москва 24.
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Воспаление мозга
Главная опасность клещей в том, что часть из них распространяют вирусное заболевание – клещевой энцефалит. Заражение происходит через укус: спустя некоторое время человек начинает испытывать сильные головные боли, вызванные воспалением мозга. Однако головная боль не самое страшное.
Как избежать
Чтобы избежать укуса зараженного клеща, следует соблюдать несколько простых правил. Самое очевидное – не посещать ареал их обитания, то есть леса и лесопарки.
Но согласитесь: трудно отказаться от прогулок на природе, особенно в майские праздники. Поэтому постарайтесь просто правильно выбрать одежду: открытых участков тела во время прогулки быть не должно. Не забудьте и про головной убор, так как обнаружить клеща на коже гораздо проще, чем в волосах. Кроме того, одежду обязательно нужно обработать специальными средствами.
Вместе с тем, не стоит соблазняться возможностью набрать полевых цветов: это – один из лучших способов принести клеща домой. Важно помнить, что зачастую они обитают в цветах и высокой траве, особенно сухой.
Энцефалитные клещи обнаружены в районе Рублевского шоссе
Не стоит пренебрегать периодическим осмотром тела. И если вы гуляете с кем-то, а не в одиночку, лучше всего осматривать друг друга.
Как защитить иммунитет
Существует довольно простой способ для защиты от клещевого энцефалита: прививка, которую можно сделать бесплатно в любой поликлинике по полису ОМС. Правда, озаботиться прививкой лучше всего заранее, поскольку иммунитет не вырабатывается мгновенно.
Показания для такой прививки – пребывание в эндемичной зоне или временная поездка. По данным Роспотребнадзора, энцефалитных клещей обнаружили в Крылатском лесопарке, а также в Раменском, Чеховском, Орехово-Зуевском и Домодедовском районах.
Как избавиться от клеща
При обнаружении присосавшегося клеща, его нужно удалить как можно быстрее. Сделать это можно в ближайшем травмпункте или самостоятельно. Правда, делать это руками или подручными средствами не следует.
Без клещедеров спасать укушенного не рекомендуется: во-первых, есть шанс оставить часть тела клеща в ране. Кроме того, есть риск его просто раздавить: тогда начнется обратный ток крови, через который и произойдет заражение.
Это еще не все
К сожалению, энцефалит не единственный вирус, который можно подцепить от клещей. Еще одна неприятная болезнь, которую переносят эти маленькие гады – клещевой боррелиоз. Клиническое проявление болезни проходит в три стадии, и ни одну из них нельзя назвать приятной. И это не говоря о том, что при отсутствии адекватного лечения, болезнь может стать хронической.
На первой стадии возможны повышение температуры тела до 38 градусов, озноб, тошнота, рвота, боль в суставах, груди и голове, а также общее недомогание и ломота в мышцах. Вторая стадия характеризуется более серьезными симптомами: светобоязнью, серозным менингитом и даже параличом мимических мышц. На третьей стадии – хронический артрит, поражение кожи и нервной системы: энцефаломиелит, энцефалопатия и полиневропатия.
Чаще всего боррелиоз лечится с помощью антибиотиков, но заниматься самолечением настоятельно не рекомендуется. Гораздо лучше обратиться к врачу, который назначит подходящие лекарства.
Третье заболевание, которое можно подцепить от клещей, – эрлихоз человека. Он характеризуется болью в суставах и симптомами, похожими на грипп: общее недомогание, лихорадка, мышечные боли, тошнота, рвота, кашель и увеличение лимфоузлов.
Тяжелые формы эрлихоза могут привести к сердечной, почечной и дыхательной недостаточности и различным неврологическим растройствам, реже – к смерти. Летальный исход в случае эрлихоза случается довольно редко, всего в 0,5–1 процентах случаев, но и этого достаточно для того, чтобы не рисковать и последовать простым правилам защиты.