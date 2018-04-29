Правда о клещах: чем опасны и как спастись от них в Москве

Специалисты Роспотребнадзора предупредили москвичей о том, что в городе впервые обнаружены энцефалитные клещи. Чем опасен вирус и как не стать жертвой укуса – в материале портала Москва 24.

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Воспаление мозга

Главная опасность клещей в том, что часть из них распространяют вирусное заболевание – клещевой энцефалит. Заражение происходит через укус: спустя некоторое время человек начинает испытывать сильные головные боли, вызванные воспалением мозга. Однако головная боль не самое страшное.



Илья Акинфеев Врач-инфекционист ИКБ №2 Клиническое проявление вируса – воспаление головного мозга с неврологической клиникой: от головных болей до нарушений работы нервной системы, в том числе, нарушения дыхания. Возможен и летальный исход.

Как избежать

Чтобы избежать укуса зараженного клеща, следует соблюдать несколько простых правил. Самое очевидное – не посещать ареал их обитания, то есть леса и лесопарки.

Но согласитесь: трудно отказаться от прогулок на природе, особенно в майские праздники. Поэтому постарайтесь просто правильно выбрать одежду: открытых участков тела во время прогулки быть не должно. Не забудьте и про головной убор, так как обнаружить клеща на коже гораздо проще, чем в волосах. Кроме того, одежду обязательно нужно обработать специальными средствами.



Илья Акинфеев Врач-инфекционист ИКБ №2 Одежда должна быть обработана специальными средствами для отпугивания клещей. Это репелленты, которые находятся в свободной продаже: в супермаркетах и аптеках.



Вместе с тем, не стоит соблазняться возможностью набрать полевых цветов: это – один из лучших способов принести клеща домой. Важно помнить, что зачастую они обитают в цветах и высокой траве, особенно сухой.

Энцефалитные клещи обнаружены в районе Рублевского шоссе



Не стоит пренебрегать периодическим осмотром тела. И если вы гуляете с кем-то, а не в одиночку, лучше всего осматривать друг друга.



Илья Акинфеев Врач-инфекционист ИКБ №2 Самое важное – проводить самоосмотр и взаимоосмотры раз в час. А лучше даже чаще: заражение происходит в течение получаса после присасывания клеща.

Как защитить иммунитет

Существует довольно простой способ для защиты от клещевого энцефалита: прививка, которую можно сделать бесплатно в любой поликлинике по полису ОМС. Правда, озаботиться прививкой лучше всего заранее, поскольку иммунитет не вырабатывается мгновенно.



Илья Акинфеев Врач-инфекционист ИКБ №2 Привиться от клещевого энцефалита можно заранее: иммунитет вырабатывается через две недели после прививки. В полной схеме это три укола: такой иммунитет будет работать в течение трех лет.



Показания для такой прививки – пребывание в эндемичной зоне или временная поездка. По данным Роспотребнадзора, энцефалитных клещей обнаружили в Крылатском лесопарке, а также в Раменском, Чеховском, Орехово-Зуевском и Домодедовском районах.

Как избавиться от клеща

При обнаружении присосавшегося клеща, его нужно удалить как можно быстрее. Сделать это можно в ближайшем травмпункте или самостоятельно. Правда, делать это руками или подручными средствами не следует.



Илья Акинфеев Врач-инфекционист ИКБ №2 Желательно посетить ветеринарную аптеку и приобрести пластмассовые клещедеры. С их помощью можно захватить клеща и удалить его круговыми движениями: таким образом его можно полностью извлечь из раны.



Без клещедеров спасать укушенного не рекомендуется: во-первых, есть шанс оставить часть тела клеща в ране. Кроме того, есть риск его просто раздавить: тогда начнется обратный ток крови, через который и произойдет заражение.

Это еще не все

К сожалению, энцефалит не единственный вирус, который можно подцепить от клещей. Еще одна неприятная болезнь, которую переносят эти маленькие гады – клещевой боррелиоз. Клиническое проявление болезни проходит в три стадии, и ни одну из них нельзя назвать приятной. И это не говоря о том, что при отсутствии адекватного лечения, болезнь может стать хронической.

На первой стадии возможны повышение температуры тела до 38 градусов, озноб, тошнота, рвота, боль в суставах, груди и голове, а также общее недомогание и ломота в мышцах. Вторая стадия характеризуется более серьезными симптомами: светобоязнью, серозным менингитом и даже параличом мимических мышц. На третьей стадии – хронический артрит, поражение кожи и нервной системы: энцефаломиелит, энцефалопатия и полиневропатия.

Чаще всего боррелиоз лечится с помощью антибиотиков, но заниматься самолечением настоятельно не рекомендуется. Гораздо лучше обратиться к врачу, который назначит подходящие лекарства.

Третье заболевание, которое можно подцепить от клещей, – эрлихоз человека. Он характеризуется болью в суставах и симптомами, похожими на грипп: общее недомогание, лихорадка, мышечные боли, тошнота, рвота, кашель и увеличение лимфоузлов.

Тяжелые формы эрлихоза могут привести к сердечной, почечной и дыхательной недостаточности и различным неврологическим растройствам, реже – к смерти. Летальный исход в случае эрлихоза случается довольно редко, всего в 0,5–1 процентах случаев, но и этого достаточно для того, чтобы не рисковать и последовать простым правилам защиты.