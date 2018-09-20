Главный детский психиатр Москвы: "Бич нашего времени – зависимость от игр и интернета"

Главный внештатный детский психиатр департамента здравоохранения Москвы Анна Портнова в эксклюзивном интервью порталу Москва 24 рассказала об основных психических расстройствах, которые встречаются у школьников. Также специалист пояснила, почему детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности нельзя сажать на заднюю парту, и в каких семьях чаще всего вырастают девочки склонные к нервной анорексии

Какие психические расстройства можно назвать самыми распространенными у детей школьного возраста?

С началом школьной жизни детям, у которых возникают проблемы с неуспеваемостью, ставят диагноз: "задержка развития". Это задержки формирования отдельных школьных навыков: письма, счёта, чтения. К сожалению, часто с началом образовательного процесса выявляется умственная отсталость, когда ребенок, несмотря на все прилагаемые усилия, не справляется с учебной программой. Тогда родители впервые обращаются к психиатру и узнают, что сыну или дочери следует учиться по особой программе. Подростки страдают зависимостью от гаджетов. Бич сегодняшнего времени – зависимость от компьютерных игр, интернета и мобильных телефонов. Кроме того, в более старшем возрасте наступают нарушения поведения. В основном поводами для обращения к специалистам становятся уходы из дома, протестное поведение, злоупотребление психоактивными веществами.

Как часто российским детям ставят диагноз "Синдром дефицита внимания и гиперактивности" (СДВГ)?

Диагноз СДВГ ставится достаточно часто. Учителя считают, что это около 30 процентов всех детей. Психиатры с этим не согласны, разброс статистических данных в мире различен: от двух до десяти процентов детского населения. У нас это в среднем шесть процентов по стране, по данным ВОЗ.

С чем связано возникновение этого расстройства?

Это врождённая особенность нервной системы, которая проявляется в двух составляющих: дефицит внимания (трудности концентрации внимания, повышенная отвлекаемость) и гиперактивное поведение: речевая и двигательная импульсивность, когда ребёнок вскакивает, выкрикивает, совершает немотивированные поступки.

Как наша система образования подходит к обучению таких детей?

Речь о коррекционном обучении при синдроме СДВГ не идет. Дети интеллектуально сохранны. Но для них должны создаваться специальные образовательные условия. К сожалению, не все учителя это понимают. Обычно, когда ребёнок ведёт себя плохо, шумит на уроке, его сажают на последнюю парту, чтобы он не мешал другим детям. Хороший учитель, наоборот, посадит его на первую парту или за свой стол, чтобы постоянно держать внимание ученика на предмете, помогая ему сконцентрироваться. К сожалению, успокаивающие препараты, нейролептики, которые назначаются в этом случае, детям не помогают. Так же как не помогают и чрезмерные физические нагрузки. Когда ребёнка с СДВГ, на первый взгляд, активного и шустрого пытаются засунуть в профессиональный спорт, чтобы он тратил свою энергию – это считается реабилитационной ошибкой. Такие дети очень утомляемые и истощаемые. Им нужны те занятия, которые направлены на развитие функции внимания и усидчивости.



Как родителям понять, что ребёнка нужно показать специалистам?



Когда они замечают, что хотя бы в двух ситуациях у ребенка отмечается гиперактивность, трудности концентрации внимания. То есть, на поведение ребёнка жалуются не только в школе, но и еще на дополнительных занятиях. Ребенок с СДВГ не может себя контролировать в любой ситуации. Если родители замечают это в поведении ребёнка, они должны насторожиться и обратиться к специалисту. Кстати, у мальчиков синдром встречается в несколько раз чаще, чем у девочек. При этом есть заболевания, которые чаще встречаются у девочек. Например, нервная анорексия.

Принято считать, что анорексия – это продукт моды. Но сейчас тренд ощутимо изменился. На подиумы всё реже выходят истощённые девушки и даже появились модели plus-size. Это снизило количество девочек, которые изводят себя диетами?

Конечно, это повлияло, но поколениям, выросшим на куклах Барби и на образах истощённых моделей, сложно быстро перестроить сознание. Должно пройти определённое время, чтобы новые стандарты укоренились. Нервная анорексия – это культурально обусловленное заболевание. Напомню, что в странах, где полнота считается красивой, анорексии нет.

Какая возрастная категория больше подвержена такому заболеванию?

Начиная с 11-12 лет. В основном болеют девочки определённых внутренних качеств – сценичные, ответственные, целеустремлённые, волевые. Как правило, они хорошо учатся. Из года в год их не становится больше, но контингент пациентов омолаживается. Сейчас попадаются девочки и 9, и 10 лет, чего раньше не было. Это очень сложные для лечения пациенты.

В каких семьях чаще всего вырастают девочки склонные к нервной анорексии?

Считается, что провоцирующим фактором являются недостаточное тепло и отсутствие взаимной поддержки в семье. Как правило, в таких семьях мать доминирует, а отец занимает вторичную позицию. Мамы обычно тоже ревностно следят за своим весом. Безусловно, со стороны родителей заболевших девочек есть упущение, но оно невольное. Как правило, ребёнок, начиная худеть, скрывает это от родственников: избегает совместного приёма пищи, выбрасывают еду, тайно принимает таблетки для похудения. Когда родители замечают, что ребенок теряет вес, спрашивают девочек, они долго не сознаются. Их начинают обследовать, водить по врачам, пока не выясняется, что это психическая проблема.

Как часто не удаётся спасти таких девочек?

Летальность таких случаев до 10 процентов. Это катастрофически много, то есть погибает каждая десятая девочка, если она не получает своевременную помощь. Это мировая статистика. Но она еще далеко не полная. Не все смерти попадают в эту категорию. Иногда дети гибнут от остановки сердца на фоне истощения, судорожного синдрома, который развивается вследствие анорексии. Специалисты считают, что статистика больше.

Учебный год только стартовал, но одиннадцатиклассников в школах уже активно начали готовить к ЕГЭ. Как родителям себя вести, чтобы ребёнок подошёл к сдаче экзаменов подготовленным не только с образовательной, но и с психологической точки зрения?

Школа, как и родители, зачастую нацелены на результат, а не на получение знаний. Создаётся массовый драматизм. Не так редки случаи, когда ребёнок заканчивает жизнь самоубийством, боясь сообщить о результатах ЕГЭ близким. Драматизируют ситуацию именно родители, которые к концу школы вдруг замечают, что ребёнок не такой как им хотелось бы. При этом, как правило, все предыдущие учебные годы за успеваемостью ребёнка особенно не наблюдали. Нужно трезво оценивать способности ребёнка, ориентировать его на то, что жизнь на ЕГЭ не заканчивается. Максимально стараться учить ребёнка навыкам самообладания. Это нужно делать собственным примером. То есть год до экзаменов родители должны не только активно готовить детей к тем или иным предметам, но и заниматься его психологическим состоянием. Ребёнок должен понимать, что родители его любят с любой успеваемостью и всегда поддержат и сориентируют в жизни.